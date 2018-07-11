En eski renk molekülleri bulundu

Bir madencilik şirketi yaklaşık 10 yıl önce Moritanya Taoudeni Havzasının yüzlerce metre altında deniz kayaları buldu. Aralarında bir Türk’ün de bulunduğu Avustralyalı bilim insanları, Sahra Çölü'nde bulunan bu kayayı yıllarca inceledikten sonra en eski biyolojik renk moleküllerini buldular.

Bulunan kayaları toz haline getirip pigment konsantreleri elde eden bilim insanları buldukları rengin 1 milyar 100 milyon yaşında olduklarını açıkladılar. Avustralya Milli Üniversitesinden Doçent Jochen Brocks keşiflerinin önemini anlatmak için, “Bir dinozor derisi bulduğunuzu hayal edin ve orijinal renklerini koruyor. İşte tam olarak bu türden bir şey keşfettik” ifadesini kullandı.

Konsantre haldeyken rengin kan kırmızısıyla mor arasında değiştiğini belirten bilim insanları, buldukları rengin parlak pembe olduğunu açıkladı.

Laboratuvarda çalışırken pigmentleri bulan Türk asıllı doktora öğrencisi Nur Geneli, kaya tozlarını organik bir çözücüde çalıştırdıktan sonra pigmentleri keşfettiğini söyledi. Nur Geneli’nin molekülleri bulduğunda odasına koşarak geldiğini anlatan Doçent Brooks, “İlk başta kirlenmiş moleküller olduğunu düşündüm, çünkü biyolojik bir rengin bu kadar uzun bir süre hayatta kalması şaşırtıcıydı” dedi.

Buldukları pigmentlerin siyanobakteriler tarafından üretildiğini tespit eden bilim insanları, bu keşif sayesinde dünyadaki birçok değişimi anlayabileceklerini açıkladı.

İHA