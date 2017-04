Geleceğin robotları kıyasıya yarıştı

BauRobotics Robot ve Proje Günleri, farklı kategorilerde Türkiye’nin birçok şehrinden robotlara ev sahipliği yaptı. 120 robot kendi kategorilerinde yarışırken aynı zamanda robot teknoloji ile ilgilenen ilkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar tüm gençler bir araya geldi. Multicopter, Serbest Proje, Arazi, Mini Sumo, Çizgi İzleyen ve Savaş Robotları olmak üzere 6 farklı kategoride yarışmaya katılan robotlar için çoğunluğu İstanbul olmak üzere Ankara, İzmit, Balıkesir, Edirne ve Bursa’dan da katılım sağlandı. Türkiye’deki robotik alana eğilimin az olmasından dolayı robot teknolojilerine daha fazla ilgi çekmek için organizasyonu düzenlediklerini söyleyen BAU Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Mertcan Karaköse, "Sanayide de olduğu gibi aslında her şey robotlaşıyor. Kod yazma konusunda aslında gençlerin de yolunu açmak ve onlara biraz daha bu işin eğlenceli olduğunu göstermek amaçlı bu organizasyonu düzenliyoruz. Sonuçta baktığınız zaman robotlar gelecekte her yerde olacak. Mutfağımızdan akıllı klozete kadar her yerde robotlar var. Gelecekte robotlar insan gibi bizim bir parçamız olacak. Japonya’da robotlar ile evlenen insanlar bile var. Robotlar günümüzün önemli bir parçası ve yavaş yavaş insanlaşmaya başlıyor diyebiliriz. Bu yüzden robot teknolojilerinin bu kadar önemsendiği bir zamanda Türkiye olarak daha yolun başındayız. İlerde ben daha fazla destekleneceğine inanıyorum. Çünkü ilgi çekici ve modern bir teknoloji. Desteklenmesi zorunlu. Dünyada da şu anda bu şekilde gelişiyor. Türkiye’nin daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum fakat diğer ülkelere göre başlangıç aşamasındayız" dedi. Etkinliğe İstanbul Gelişim Üniversitesinden Mersus Robotik adıyla katılan grup üyelerinden Umut Us da 4 yıldır yoğun bir çalışma ile robot projelerini geliştirdiklerini ve bu tarz yarışmalara katıldıklarını dile getirdi. Umut Us aynı zamanda yarışmada 4 farklı kategoriye robot çıkardıklarını söyleyerek, "Bizim en çok yoğunlaştığımız aslında robot savaşları. Tamamen kendi tasarımımız ve el işçiliği ile yaptığımız robotlarımızı ortaya çıkarıyoruz. Robot savaşları için önce yurt dışından esinlendik. Orada yapıldığı için Türkiye’de neden olmasın diyerek yola çıktık" diye konuştu. İHA