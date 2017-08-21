‘Gezegenin ismi Atatürk olsun’

Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde görev yapan üç Türk bilim insanı ve bir doktora öğrencisi, Jüpiter benzeri Güneş dışı bir gezegen (öte-gezegen) keşfetti. Jüpiter'den 1,5 kat daha büyük boyutlara sahip bu yeni gezegen, yıldızının etrafında bir tam yörünge turunu neredeyse bir yıl sürede tamamlıyor. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Varol Keskin, keşfedilen gezegen ile Dünya arasında ilginç benzerlikler olduğunu söyledi.



Çalışmaya konu olan makalenin kısa süre önce uluslararası, hakemli bir gökbilim dergisinde yayınlandığını ifade eden Prof. Dr. Keskin, “Çalışmanın baş araştırmacısı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut Yılmaz. Yine aynı bölümün başkanı Prof. Dr. Selim Osman Selam ve aynı bölümde doktora öğrencisi İbrahim Özavcı çalışmanın Türk ortaklarından. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi olarak ben de bu çalışmanın bir üyesiyim. Ek olarak Japonya'dan üç, Rusya ve Tataristan'dan beş araştırmacı da bu çalışmanın ortaklarından.



10 yıl kadar önce Japon bilim insanlarından alınan İyodin Hücresi Aygıtı ile gözlemlere başladık. Güneş’e benzer özellikte ve Güneş’ten daha ileri evrede olan 50 yıldız seçtik. Bunu Güneş sisteminin geleceğini daha iyi belirlemek amacıyla yaptık. 10 yıl süren gözlemlerde kaydedilen değişimleri görünce gözlemleri daha da sıklaştırdık. Sonuçlardan emin olmak için Japon bilim insanları ile ortak çalışıp onların teleskopları ile de gözlem yapıp sonuçtan emin olduk. Ülkemizde ilk kez olan bir buluşa imza attık ve ilk öte-gezegen keşfimizi yaptık” diye konuştu.



Keşfedilen gezegen ile Dünya arasında ilginç benzerlikler olduğundan bahseden Prof. Dr. Keskin, gezegenin kendi yıldızına uzaklığının Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığa yakın olduğunu ve dönemlerinin de neredeyse aynı olduğunu söyledi. Bu benzerliklere rağmen daha ileri evrede bulunan sistemde yaşam olmasının mümkün olmadığını belirtti.

“İsminin Atatürk olması beni mutlu eder”

Gezegenin isminin ne olacağı hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Keskin, istenilen ismin direkt olarak verilemediğini ancak bağlı oldukları Uluslararası Astronomi Birliği’ne isim önerilerinin gönderildiğini söyledi. Birliğin bu isim önerilerini bir anketle duyuracağını kaydeden Keskin, insanların oylarıyla gezegenin isminin seçileceğini ifade etti. Anket sürecinde vatandaşlara büyük iş düşeceğini bildiren Prof. Dr. Keskin, “Ben oyumu Atatürk isminden yana kullanacağım, gezegenin isminin Atatürk olması beni mutlu eder. Umarım vatandaşlarımızın da oyları ile bu ismi birinci sıraya taşırız” dedi. İHA