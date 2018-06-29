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Hayabusa-2 kozmik elmasa ulaştı

Japonların 2014’de Tanegashima Uzay Limanı'ndan fırlattığı Hayabusa-2 uzay aracı, bazılarının 'dönen topaç' olarak adlandırdığı elmasa benzeyen uzay kayası Ryugu’a ulaştı. Uzay aracının Ryugu’dan dünyaya incelenmek üzere toprak ve taş parçaları getireceği belirtildi

29 Haziran 2018 Cuma 17:19
Hayabusa-2 kozmik elmasa ulaştı

Hayabusa-2 uzay aracı, elmasa benzeyen uzay kayası Ryugu’a ulaştı. Uzay aracı, Ryugu’dan toprak ve taş parçaları getirecek.

Hayabusa 2'nin görev menajeri Dr. Makoto Yoshikawa, "Önce göktaşının yüzey özelliklerini dikkatlice inceleyeceğiz.

Daha sonra uzay aracının malzeme örneği alacağımız yüzeyi belirleyerek, aracın oraya girmesini sağlayacağız.

Uzay aracından ayrılacak olan bakır uzantılı parça, Hayabusa 2 asteroidden güvenli bir mesafe uzaklaşınca bırakılan parça patlatılarak göktaşının içine doğru bir miktar girecek. Hayabusa, uzay taşında oluşacak kraterden örnek parça alacak" dedi.

Bilim adamları, asteroidin iç yapısını inceleyerek Güneş Sistemi ve kozmik komşularımızın oluşumunu inceleyecek. Asteroidlerin milyar 6 yüz milyon yıl önce Güneş Sistemi'ni oluşturan malzemelerin geri kalanları olduğu tahmin ediliyor.

Asteroidlerin Dünya'da hayatın başlamasında büyük etkisi olduğu düşünülen su, karbon içeren organik yapılar ve kıymetli metaller ihtiva edebileceği tahmin edilmiyor.

Japonya’nın Uzay ve Astranotical Bilimleri Enstitüsünde profesör olan Dr. Yoshikawa Ryugu, göktaşının şeklinin hiç beklenmedik bir şekilde olduğuna dikkat çekti.

Ryugu, bu şekildeki asteroidlerin dönüşlerini 3 ila 4 saatte bir tamaladığını ancak Ryugu’nun dönüşünü 3,7 saatte tamamladığını belirtti.

Hayabusa’nın Dünya'nın 290 milyon kilometre dışında bulunan 900 metre genişliğindeki göktaşını inceleme için bir ila bir buçuk yıl arasında kalacağı belirtildi. Hayabusa’nın 2019’de Ryugu'dan örnekler alarak 2020 yılında Dünya'ya döneceği kaydedildi.

Hayabusa 1 uzay aracı 2003 yılında fırlatılmış ve Itokawa göktaşına 2005’de ulaşmayı başarmıştı. Bir seri yanlışlıklara rağmen uzay gemisi bazı malzemeler ile 2010 yılında Dünya'ya dönmeyi başarmıştı.

Son Güncelleme: 29.06.2018 17:40
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