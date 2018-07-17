Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91630
ALTIN
188.944
DOLAR
4.7897
STERLİN
6.2907
EURO
5.5819

İklim değişikliği can yakacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından düzenlenen "İcadiye Tepesi’nde İlk Rasat Etkinliği”nde küresel iklim değişikliğinin yeryüzünde her 4 kişiden birini olumsuz etkilediği, Türkiye’nin de bu durumdan etkilendiği belirtildi

17 Temmuz 2018 Salı 14:48
İklim değişikliği can yakacak

Etkinlikte konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, havadaki gazların moleküler hızlarının artması sonucunda meydana gelen hava sıcaklıklarındaki artışın fırtınalar, yağış rejiminde değişiklikler ve sıcak hava dalgaları gibi ekstrem iklim olaylarının yaşanmasına sebep olduğunu; en sıcak son beş yılı yaşamış olmamıza rağmen kasırgalar, toprak kaymaları, sel felaketleri gibi iklim değişikliğine bağlı doğa olaylarının dünya üzerindeki insanların yüzde 26’sını olumsuz etkilediğini belirtti.

İTÜ'den Prof. Dr. Miktat Kadıoğlu da yapılan incelemelerin 1995-2004 yılları arasındaki 10 yılda dünya genelinde doğal afetlerin 3 kat, bunun sonucunda oluşan ekonomik kayıpların 9 kat arttığına dikkat çekti.

Kadıoğlu, “Dünyadaki ekstrem meteorolojik olayların sayısı hızla artış gösteriyor. Türkiye de bu olumsuz olaylardan etkileniyor. Yanlış arazi planlaması ve su tüketiminde yanlış politikalar nedeniyle Türkiye bir su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor. Artan nüfus, iklim değişikliği, su kaynaklarının hızla azalması nedeniyle 2030 yılında su sıkıntısı çekeceğiz, 2050 yılında da su fakiri bir ülke olacağız. Türkiye’de iklim değişikliği risk yönetiminde farklı sektörleri bir araya getiren bütünleşik bir anlayış gerektiriyor” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
IklimBoğaziçi ÜniversitesiKüresel Iklim DeğişikliğiMiktat Kadıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Ayvaz’da son aşamaya gelindi
‘Ayvaz’da son aşamaya gelindi
En eski renk molekülleri bulundu
En eski renk molekülleri bulundu
Yeni tehlike siber zorbalık
Yeni tehlike siber zorbalık
Fazla yağ tüketimi sivilce yapıyor
Fazla yağ tüketimi sivilce yapıyor
Hayabusa-2 kozmik elmasa ulaştı
Hayabusa-2 kozmik elmasa ulaştı
Süper derin dondurucu ürettiler
Süper derin dondurucu ürettiler
Wi-Fi güvenlik protokolü güncelleniyor
Wi-Fi güvenlik protokolü güncelleniyor
Siber risk faturası 6 trilyon dolar
Siber risk faturası 6 trilyon dolar
ABD'deki yarışmaya Türk takımları damga vurdu
ABD'deki yarışmaya Türk takımları damga vurdu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim