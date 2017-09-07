İnternetteki videolardan kimlik tespiti yapılabilecek

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile 8 firma ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan SAYP (Savunma Sanayiine Araştırmacı Yetiştirme Programı) protokolü ilk meyvesini verdi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Saffet Vatansever’in araştırmacı olarak yer aldığı ve ASELSAN Araştırma Merkezi ile ortak yürütülen “sayısal videolar üzerinden adli delil toplama ve kimlik tespitine yönelik yazılım projesi”, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylandı. Projeyle, sahte isimlerle yapılan video paylaşımlarından gerçek kimliklerin tespiti mümkün olabilecek.



Yürütücülüğünü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Emir Dirik’in yapacağı projenin bir yıl sonra tamamlanması öngörülüyor.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve savunma sanayiine yönelik üretim yapan sekiz firma ile 2016 yılında protokol imzaladıklarını hatırlatarak, bu kapsamda hem araştırmacı yetiştirmeye başladıklarını, hem de projeler geliştirdiklerini söyledi.



SAYP kapsamında hazırlanan bir projenin Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından kabul edilerek desteklenmesinin üniversite için önemini vurgulayan Rektör Ulcay, “Bilimden üretime, üretimden ekonomiye” değer kazandırarak “3. nesil üniversite” hedefine ulaşmada hızla yol almaya başladıklarını kaydetti. İHA