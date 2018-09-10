Kaçak elektriğe uydu takibi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Çukurova Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Dr. Ali İhsan Şekertekin, tarım alanlarında kaçak elektrik kullanımının uydu görüntüleriyle tespit edilebilmesini sağlayan bir çalışma gerçekleştirdi.

Tarlalarda açılan kuyulardan elektrikli pompalar vasıtasıyla sulama yapmanın yaygın bir sulama şekli olduğunu ifade eden Hakan Kutoğlu, bu uygulamada ise elektrik hatlarından kaçak elektrik kullanımının da yaygın olması sebebiyle trafolardan yoğun elektrik çıkışına rağmen, kaçak kullanımın ise faturalandırılamadığına dikkat çekti.

Ortaya konulan çalışmada ise yılın değişik zamanlarında alınan uydu görüntüleri, görüntü işleme teknikleri kullanılarak değerlendirilip, farklı zamanlara ait görüntülerdeki renk ayrışmaları sulanan alanlar ile sulanmayan alanların tespitine olanak tanıyor.

Bu veri trafolarda elektrik kullanımı verisiyle birlikte değerlendirildiğinde potansiyel kaçak elektrik kullanılan alanları nokta atışı olarak tespit etmek mümkün olabiliyor.

'Nokta atışı ile tespit mümkün'

Kutoğlu, ortaya çıkartılan çalışma ile kaçak elektrik kullanılan arazilerin koordinatlar yardımı ile tespitinin mümkün olduğuna vurgu yaptı. Kutoğlu, Bilindiği üzere ülkemizde enerji dağıtım şirketlerinin en önemli problemlerinden bir tanesi kayıp kaçak elektrik konusudur.

Bu kayıp kaçak elektrik konusu nedeniyle enerji dağıtım şirketleri büyük ekonomik kayba uğruyor. Dolayısıyla bunun faturası tüm topluma çıkmış oluyor. Bu kayıp kaçakta da en önemli payı tutan durumlardan bir tanesi de bazı bölgelerimizdeki tarımsal alanlarda kaçak elektrik kullanımları.

Elektrik parası ödemeyen bazı tarımla uğraşan kişiler kamyonların üzerine kaçak trafolar koyarak gezdiriyorlar ve elektrik hatlarından bu trafolar aracılığıyla elektrik çekip tarlalarını sulama yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla enerji dağıtım şirketleri için bunlarla mücadele çok önemli bir konuyu oluşturuyor. Bu anlamda da biz Çukurova Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Ali İhsan Şekertekin ile bir çalışma geliştirebilir miyiz acaba dedik.

Potansiyel alanların yakalanıp ortaya konulabilmesi amacıyla uydu görüntülerinden yer duvarının 800 kilometre yukarısına konumlandırılmış görüntüleme uyduları var” diye konuştu.

Kaçak elektrik nasıl gözlemlenir?

Uydulardan elde edilen veriler doğrultusunda su içeriği yüksek bölgelerin tespit edilebileceğini ifade eden Kutoğlu, sulanan arazideki kullanılan elektrik ile faturalandırılan elektrik arasındaki fark doğrultusunda kaçak kullanımın tespit edilebildiğini ifade etti.

Kaçak elektrik kullanımı potansiyeli olabilecek çok geniş alanların hızlı bir şekilde tespit edilebildiğine vurgu yapan Kutoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kaçak elektriği nasıl gözlemleyebilirsiniz? Şüphelendiğiniz alanları uydu görüntülerini kullanarak su içeriği yüksek bölgeleri tespit edebiliyorsunuz.

Dolayısıyla bunları enerji dağıtım şirketlerimizin trafolarındaki yoğun elektrik kullanımı ve faturalandırılmış bedel ile karşılaştırdığımız zaman eğer yoğun elektrik kullanımı ve faturalama bedeli birbiri arasında büyük açıklar varsa bir de uydu görüntüsünde aynı bölgede sulanmış alan çıkıyorsa o zaman burası potansiyel olarak kaçak elektrik kullanımıyla sulama yapılan aday alan olmaya düşünülebilir ve yerinde gidip tespit yapıp gerçekten de burada açılmış bir kuyudan veya başka şekilde pompalar kullanarak kaçak elektrik yapılıp yapılmadığını doğrudan nokta atışı yaparak tespit etmek mümkün olabiliyor."

İHA