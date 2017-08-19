Kapıları bluetooth açacak Denizli Pamukkale Üniversitesi Teknokent bünyesindeki bir firma tarafından bluetooth ile kapı ve elektrikli cihazların kontrolünü sağlamak için yerli yazılım kullanılan cihaz geliştirildi

19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:53 Bu haber kez okundu.