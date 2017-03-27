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Kâğıt ve plastikten ambulans tasarladılar

İzmir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, fizik derslerinde geleceğin sağlık araç ve gereçlerini tasarlıyor. Fizik öğretmenleri Zeynep İlken Sezer’in yönettiği projede, sürücülerin ambulanslara yol vermesi için daha büyük ve yukarıda siren lambaları olan ambulans tasarlandı

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Kâğıt ve plastikten ambulans tasarladılar
Bornova’daki İzmir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (İzmir Sağlık Koleji) 9. ve 10. sınıf öğrencileri Fizik öğretmenleri Zeynep İlken Sezer yönetimindeki projede, evlerinde kullanılmayan kâğıt, plastik ve kartonlardan yeni nesil sağlık araç ve cihazları geliştirdi.
Proje fikrinin 9 ve 10. sınıflarda öğrencilerin dersleri daha yüksek motivasyonla takip etmesi düşüncesinden yola çıkarak ortaya çıktığını belirten Sezer, “10. sınıflarda elektrik konusu var. Öğrencilerime elektrik konusunu sevdirebilmek ve öğrencilerin düşünce yapısını biraz daha genişletebilmek için ‘sağlık ekipmanlarını elektrik devrelerinde nasıl tasarlayabiliriz’ isimli bir proje hazırlamalarını istedim. Kendileri hayal edip, tasarlayıp, projelerini ortaya koydular. Öğrenciler böylelikle ileride meslek sahibi olduklarında kullanacakları cihazları da yakından tanımış oldular” dedi. 
Eğitimde ezberden yana olmadığını anlatan Sezer, “Ezbere eğitimi arka plana atıp, öğrencilerin el becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptık. İleride vizyonları gelişeceği için eksik gördüğü noktalarda, ‘bu böyle olsa daha iyi olur’ diyerek başka projeler geliştirebilirler” diye konuştu.

‘Sürücülerin bu ambulansı görmemeleri imkansız’

Proje kapsamında öğrenciler birbirinden ilginç projeler geliştirdi. 10. sınıf öğrencisi Sezin Dalkıran, evdeki damacana ve diğer ev malzemelerini kullanarak ışıklı bir kuvöz yaptı. Yeni doğan bebeklerin birçok sağlık sorunu yaşadığını anlatan Dalkıran, anne ve babalara moral vermek için ışıklı bir kuvöz tasarladığını söyledi. 
Şeyda Çakmakçı isimli öğrenci ise sürücülerin yoğun trafikte arkalarından gelen ambulansı fark edebilmeleri açısından özel bir ambulans tasarladı. Siren lambası mevcut ambulanslardan daha yüksekte olan ambulansta, sesli uyarı mekanizmasını da güçlendirdiğini belirten Çakmakçı, “Birçok sürücü arkasından gelen ambulansı çoğu zaman fark edemeyebiliyor. Bu yüzden çok uzaktan bile fark edilebilen bir ambulans geliştirdim” şeklinde konuştu. İHA
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