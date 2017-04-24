Kimlik bilgileri hâlâ tehlikede

Mersin’in Erdemli ilçesinde Apple ve Youtube'da bulduğu açıklarla adını duyuran liseli Çayan Temel, 2009 yılında çalınan 50 milyon kişinin kimlik bilgilerine halen erişilebildiğini ve 2017 referandumunda oy kullananların bilgilerine de erişilebilme ihtimalinin bulunduğunu belirterek yetkilileri uyardı.





Temel, 2009 yılındaki bilgilerin halen çekilebildiğini ve bunun yeni bilgilerin de çekilebileceği anlamı taşıyabileceğini belirterek, "Tüm Türkiye'nin kimlik bilgilerini birkaç kötü insan çalıp, internet üzerinden tüm dünya ile paylaşmıştı. Buna neredeyse isteyen herkes ulaşabiliyordu. Tabi yıllar geçtikten sonra siteler engellendi, DNS problemleri oluşturup bunları farklı yerlere yönlendirdiler. Devlet daha da olayı yükseltip siteleri komple kapattırdı.



Şu an bu bilgilere erişilebilen hiçbir site yok. Ancak devletin kendi sistemi üzerinden bu bilgilere ulaşılabiliyor. Bizim yaptığımız şöyle, ben ve ekip arkadaşlarım birlikte denedik, devletin kendi sistemi üzerinden bu verileri çekebildik. Verileri çekebilmişken bu yeni verileri de çekebileceğimiz anlamına geliyor" dedi. Bilgileri hiçbir şekilde kullanmadıklarını ve kullanmayacaklarını kaydeden Temel, devlet yetkililerinin kendileriyle iletişime geçmesi halinde bunu nasıl yaptıklarını anlatacaklarını, açığın böylelikle kapatılabileceğini söyledi.

Dolandırıcılar için bulunmaz fırsat

Bu tür verilerin dolandırıcılar için bulunmaz fırsat olacağını da dile getiren Temel, "Dolandırıcılar için bu çok güzel bir şey. Tabi biz bunu kötü bir amaç için yapmadık. Sadece test ettik. Olacağından emin değildik. Oldu ve şu da olabilir, biz bunu yaptıysak bu yılın sistemini de ele geçirebiliriz. Yani bu yılın verilerini de indirebiliriz. Biz sadece ona odaklandık ve başardık. Aynı işlemi bu yıla yaparsak aynısının olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.



Kendilerine birçok yurt dışı kaynaklı maillerin geldiğini de söyleyen Temel, "Bir konu vardı ki üçümüze de aynı anda aynı mail geldi. Önce önemsemedik, sonra araştırdık. İçinde yurt dışı kaynaklı resmi kurumlar da var. Bugüne kadar hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşmadım, paylaşmayacağım da. Ancak bu bilgi devletin işine yarayacağı için bu bilgiyi sadece devletin yetkilileri bizimle iletişime geçerse onlarla paylaşacağız. Onun dışında hiç kimseye bilgi vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. İHA