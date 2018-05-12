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'Laptop kamerasından izleniyor olabilirsiniz'

Internet of things (nesnelerin interneti) ile birlikte internete bağlı olan cihazların sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Çözüm Mimarı Ahmet Enes Mangan, "Bununla birlikte risklerde artmakta. Laptop kamerasından izleniyor olabilirsiniz" dedi

12 Mayıs 2018 Cumartesi 17:13
'Laptop kamerasından izleniyor olabilirsiniz'

Teknoloji getirdiği kolaylıklar ile beraber riskler de barındırabiliyor. Çözüm Mimarı Ahmet Enes Mangan, laptop bilgisayardaki kameralara dikkat çekerek özel hayatların tehdit altında olduğunu vurguladı. Konu ile ilgili geçmişten yaşanan örnekleri hatırlatan Mangan, laptop bilgisayarların kamerasını kapatarak bu tehdidin önüne geçilebileceğini belirtti. Mangan laptop bilgisayarların kameralarını kapatmak için geliştirdikleri mypatch ürünü hakkında bilgiler verdi.

"Laptop kamerasından izleniyor olabilirsiniz" diyen Ahmet Enes Mangan, "Internet of things ile birlikte internete bağlı olan cihazlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte risklerde artmakta. Teknolojinin bize getirdiği problemlerinden biri de laptop kamerasından izleniyor olmamızdır. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg laptop kamerasını kapatmaktadır. Eski FBI Direktörü James Comey, itirafında birçok kişiyi izliyoruz demiştir. Bu şu demek oluyor: Bilgisayarlarımız özel hayatımız için bir tehdit" açıklamasında bulundu.

IP adresinize ulaşmaları yeterli

"Laptop kamerasından görüntü almak için IP adresine ulaşmaları yeterlidir" diyen Mangan, "Bunu kanıtlamak için sosyal bir deney yaptık. Yaklaşık 5 milyon kişiye, kargo maili görüntüsünde mail yolladık. Yolladığımız maillerde bir link bulunuyordu. O linke tıklayanlar bizim istediğimiz siteye yönlendirildiler. Biz, mailin içine herhangi spam ve virüs koymadık, ancak koyulabilirdi. Bilgisayar korsanları isterse içinde bir virüs bulundurup sizin bilgisayarınızın IP adresini ele geçirip hem bilgilerinize hem de kameranıza ulaşabilirlerdi. Bu görüntüleri internette sakıncalı sayfalara veya derin internette bazı kişilerin servisine sunabilirler. Biz de bu sorundan yola çıkarak bir ürün geliştirdik. Ürünümüzün adı mypatch ve laptop kameranızı kapatmaya yarıyor. Ürünün çok basit bir kullanımı var. Sadece bir bant yapmak yerine içerisine bir şeyler ekleyelim dedik. Görsel bir tasarım ortaya çıkarttık. Kişiler kendi beğenilerine istediği tasarımı tercih edebilir. Bu tasarımın üzerinde mikrofiber bez oluşturduk. Bu şekilde bilgisayar ekranlarını, laptop ekranlarını ya da telefon ekranlarını temizleyebilir. Kirlendiğinde yıkayıp tekrar kullanılabilir. Laptop kamerasını kapatarak izlenmenizi engelleyebilirsiniz. En azından özel hayatınıza ve mahremiyetinize özel engel oluşturmuş olursunuz" şeklinde konuştu.

İHA

Son Güncelleme: 12.05.2018 17:15
Anahtar Kelimeler:
InternetIpVirüs
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