Lütfi Kırdar’da üç fuar birden

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda eş zamanlı düzenlenn üç fuarla temizoda, biyoteknoloji, analiz ve laboratuvar konuları, yaşam bilimleri endüstrisinde bir araya geliyor. Akdeniz Tanıtım ve Prosigma Tasarım tarafından gerçekleştirilen fuarlarda, katılımcı firmalar ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek, son derece zengin içerikli 42 oturumlu konferans ve panellerdeki sunumlarında bilim, endüstri ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarılacak.

Fuar kapsamında, en önemli etkinli ise ‘OpenLab Uygulamalı Laboratuvar Atölyesi’ olacak. Bilimsel koordinasyonu Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından yapılmakta olan OpenLab’ın Türkiye’de bu alanda yapılan ilk canlı laboratuvar atölyesi olduğu açıklandı.

Sağlık sektörü, ilaç endüstrisi, laboratuvarlar, Ar-Ge laboratuvarları, üniversiteler, hastaneler, sivil ve askeri elektronik sanayi, gıda ve tarım endüstrisi ve daha birçok ilgili sektör temsilcileri, akademisyenler ve profesyonellerce ilgi ile izlenen fuar ve konferans etkinlikleri, sektörlerdeki en son teknolojik gelişmeleri gündeme taşıyacak.

220 firma ve bin 500 ürün ve markanın yer aldığı fuarın, 10 bin profesyonel ziyaretçi tarafından izlenmesi bekleniyor. İHA