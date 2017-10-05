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Mars metan gazıyla ısınıyormuş

Kızıl Gezegen’in yüzeyindeki akarsu aşındırması izlerinin, buzul çağında büyük miktarda metan gazının açığa çıkmasıyla oluşan sera etkisinin eseri olduğu iddia edildi

05 Ekim 2017 Perşembe 16:29
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Mars metan gazıyla ısınıyormuş

Bilim adamları, Mars'ın erken oluşum dönemindeki su varlığını metan gazının açığa çıkmasına bağlı dönemsel küresel ısınma etkisiyle açıklayan yeni bir teori ortaya attı.

ABD'nin Chicago Üniversitesinden gezegen bilimci Edwin Kite ve Caltech Üniversitesinden Peter Gao, Mars'ın tamamen buzla kaplı olduğu dönemden kalma su izlerinin, buz tabakaları içinde sıkışan büyük miktarda metan gazının açığa çıkmasıyla oluşan sera etkisinin eseri olduğunu ileri sürdü.

Bilim insanları, Kızıl Gezegen'in eksenindeki oynaklık nedeniyle farklı bölgelerinin dönemsel olarak daha fazla güneş ışığına maruz kaldığı, bu durumun buz tabakalarını eriterek gezegenin kabuğunun hemen altında, kaya katmanları ile buz tabakaları arasındaki sıkışmış haldeki metan gazını açığa çıkarmış olabileceğini belirtti.

Kite ve Gao'nun geliştirdiği modele göre, bugünden yaklaşık 3,6 milyar ila 3 milyar yıl önce, yer altından çıkan metan gazının atmosferdeki karbondioksitle birleşmesi sonucu küresel ısınma etkisi oluştu.

NASA'nın yüzey keşif aracı Curiosity'nin ve Mars uydularının gezegende tespit ettiği akarsu aşındırması ürünü olan yüzey yarıkları ve delta vadileri bu dönemde ortaya çıktı.

Mars'ın buzul devrinden bugünkü kurak haline geçişine dair muhtelif teoriler, aradaki süreçte buzun erimesi ve suyun buharlaşması sonucunda açığa çıkan oksijenin nereye gittiği sorusuna tatmin edici bir yanıt bulamıyor. Bu soruya yanıt bulunması gezegenin herhangi bir dönemde canlı yaşamının oluşmasına imkan verecek koşullara sahip olup olmadığının anlaşılması bakımından önem taşıyor. AA

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