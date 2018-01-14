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'Meslekler yapay zeka temelli olacak'

Doç. Dr. Murat Akkaya, insan zekasının işleyişi ve yapay zeka arasındaki bağlantı hakkında bilgiler verdi. Akkaya, “Bütün mesleklerin geleceğinde bir yapay zeka temeli olacaktır” dedi

14 Ocak 2018 Pazar 23:59
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'Meslekler yapay zeka temelli olacak'

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya insanların doğuştan itibaren, beyninde gelişen ve sürekli artan sayıda nöronlar olduğunu ve bu nöronların arasındaki ilişkinin ise bir şeyler öğrendikçe modellendiğini belirtti. Akkaya açıklamasının devamında; “Yapay zeka, insanın karar verme mekanizmasının suni bir kopyasıdır”dedi.
“Bütün mesleklerin geleceğinde bir yapay zeka temeli olacak. Bu da bütün meslek erbablarının sayısının azalmasını ve bu mesleklerde çalışan insanların biraz daha yapay zeka alanında çalışan insanlar olacağını tahmin ediyorum.

Tıp yerine; tıp işlemleri yapan bir yapay zeka platformlarında çalışacaklar belki de” dedi.
Akkaya şunları söyledi: “Bu bilgiler arasında beynimizde ilişkiler oluşuyor. Bu network oluşurken iki türlü eğitim alıyoruz. Bu eğitimlerin bazıları deneyip öğrenme yoluyla deneyimlediklerimiz; bir diğeri ise yardım alarak öğrendiklerimiz.

Bunların birleşimi bizim nöronlarımız arasındaki bağı güçlendiriyor ve zeka dediğimiz olgu ortaya çıkıyor. Bu nöronlar ne kadar fazla ve bunlar arasındaki ilişki ne kadar güçlüyse; bizde o kadar zeki oluyoruz. Bu yapıyı dışarıda bilgisayar yapılarıyla, çiplerle, işlemcilerle parçalayarak dışarıda oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de selüler dediğimiz noktalarda bu bilgileri tutuyoruz ve bunların arasındaki ilişkileri modelliyoruz. Bahsettiğim nöronların sayıları milyarlarca.

Bu çok büyük bir işlem gücü ve bunu basit bir bilgisayarda modellemeniz mümkün değil. O nedenle insanın bazı fonksiyonları örneğin; çalışma alanında, tıp alanında vs. alanlardaki bilgilerini ve becerilerini o kısım için modelliyoruz. Bütün insan beynini, davranışlarını modelleyecek bir gücümüz yok şu anda. Bazı davranışlarını, karar verme mekanizmalarını modelleyebiliyoruz. Matrisler içerisinde bu bilgileri tutuyoruz ve bu bilgilerin arasındaki ilişkiyi farklı algoritmalarla sağlamaya çalışıyoruz.

Suni bir ortamda bu bilgi alışverişini ve birlikte davranma olgusunu oluşturmaya çalışıyoruz. İste buna yapay zeka diyoruz.”
Yapay zeka, insanın karar verme mekanizmasının suni bir kopyası olduğu için insanın yapabileceği her olayda yapay zeka kullanmanın mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Akkaya, "Yapay zekadan iyi bir tıpçı oluşturabilirsiniz, hiç hata yapmayan bir hukukçu oluşturabilirsiniz, iyi bir bahçıvan oluşturabilirsiniz. Temel amacı insan iş gücünün daha çok makinelere verilmesi. İnsanların belli bir çalışma saatleri vardır. Psikolojik durumları, hastalıkları vs. vardır. Buna karşın robotların veya bu gibi makinaların böyle problemleri yoktur.

Robot dediğimiz zaman da bunu iki kısımda inceleyebiliriz. Otomasyon, yapay zeka değildir. Otomasyon belli zaman aralıklarında belli işlemleri saniye bazında yada bir olay zincirinde periyodik olarak makinelerin yapmasıdır. Buna karşın yapay zeka, insan gibi öğrenen ve bir sonraki davranışlarında bu öğrendiklerini işin içine katarak kendini geliştiren bir mekanizmadır" dedi.
İHA

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ZekaInsanYapay ZekaMeslekTemel
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