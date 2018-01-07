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Milli savaş uçağında kritik yıl

Ürün ve teknoloji geliştirme ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük ve zorlu Ar-Ge projesi olan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi, bu yıl imzalanacak sözleşmeler doğrultusunda yol alacak.

07 Ocak 2018 Pazar 14:04
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Milli savaş uçağında kritik yıl

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan projeyle, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ve benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye; ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.

TAI ile BAE Systems arasında MMU geliştirilmesine yönelik ve ön tasarım aşamasını kapsayan iş birliği anlaşması geçen yıl imzalandı.

Bu dönem içinde hava aracının geliştirilmesi, mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarımına yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanıyor. Ön tasarım aşaması sonunda projenin takip eden dönem ve aşamaları için kesintisiz bir geçiş öngörülüyor.

Öncelikli olarak yakın zamanda motor seçiminin yapılması bekleniyor. Uçağın motorunun üretimine TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Kale Grubu-Rolls-Royce ortaklığı talip oldu.

Seçimin tamamlanmasıyla bu konuda sözleşme imzalanacak. Motor sözleşmesini, proje için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin geliştirilmesine yönelik sözleşmelerin imzalanması izleyecek.

AA

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