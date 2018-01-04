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MİT personeline yerli silah

TSK personelinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibinin kullandığı MPT-76, MİT personeline de koruma ve operasyon silahı olarak verilecek.

04 Ocak 2018 Perşembe 15:03
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MİT personeline yerli silah

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından üretilen MPT-76'nın güvenlik güçlerine dağıtımına yeni yılda da devam edilecek.

Bu kapsamda, MİT, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine bu yıl 38 bin MPT-76'nın teslimatı yapılacak. Güvenlik güçlerince, 2026 yılına kadar toplam 250 bin MPT-76'nın alımı planlanıyor.

Milli piyade tüfeği üretimi projesinin devamı olarak nitelendirilen MPT-55 tüfeği ve aynı kalibredeki diğer tüfekler için 90 bin adetlik siparişe ilişkin teslimatlar yapılacak.

Komando birliklerine de dağıtıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince yerli üretim silah kullanımıyla ilgili çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda yerli üretim MPT-76, öncelikli olarak komando birliklerine dağıtıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerince, 2 binden fazla yerli üretim tüfek komandolar tarafından kullanılıyor.

Birlikler yeni silahlarını, aralarında terörle mücadele operasyonları da olmak üzere çeşitli görevlerde kullanıyor. MPT-76, teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah sektöründe dikkatleri üzerine çekiyor.

Bugüne kadar 1.5 milyondan fazla fişekle test edilen tek ve özgün silah özelliğini taşıyan MPT-76, 4.2 kilogram ağırlığıyla diğer piyade tüfeklerine oranla daha hafif ve düzeneğinde bulunan gaz sistemi sayesinde ısınma problemi görülmüyor.

Yarı otomatik ve tam otomatik atış yapabilen milli piyade tüfeği, 7.62 milimetre, 51 NATO kalibre ve 20 fişek kapasiteli kompozit şarjöre sahip bulunuyor.

Etkili menzili 600 metre olan MPT-76'da modüler kundağa entegre edilmiş kızak sistemi yer alıyor. Silaha ray sistemiyle uyumlu bütün aksesuarlar eklenip çıkarılabiliyor.

Dakikada 850 atım

MPT-76 silahının 7.62 milimetre çap ve 5.56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 de her türlü arazi şartlarında çalışılabilecek şekilde milli imkanlarla üretildi. Tüfek, uzun namlulu (MPT-55) ve kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki tip olarak tasarlandı.

Toplam ağırlığı 3 bin/3 bin 300 gram olan silah, dakikada 850 atım sayısına ulaşabiliyor. Dünyada kullanımı yaygın olan M16 piyade tüfeğinin şarjörleriyle de uyumlu çalışabilen MPT-55, NATO standardı olan 30 testten başarıyla geçen silahlar arasında yer alıyor.

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