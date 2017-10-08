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Nanoteknolojik sensörler verimi arttıracak

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), biyomedikal ve savunma sanayiinde kullanılacak yeni cihazlar için nanomalzemeler geliştiriyor

08 Ekim 2017 Pazar 16:48
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Nanoteknolojik sensörler verimi arttıracak

TÜBİTAK-3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Sağlam, metrenin milyarda bir küçüklüğünde aygıtları oluşturan nanoteknolojinin Türkiye’de daha verimli kullanılması için çok fonksiyonlu nanometre kalınlıkta sensörler üretecek.

Çalışması hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Sağlam, nanoteknolojinin günümüzün ve geleceğin en önemli ve en çok yatırım yapılması gereken önde teknolojilerden biri olduğuna dikkat çekti. Yrd. Do. Dr. Sağlam, "Nanoteknoloji, metrenin milyarda bir küçüklüğündeki aygıtlar ve bu aygıtlarda kullanılan nanomalzemelerin üretimi üzerinedir.

Bu sayede çok fonksiyonlu ve yüksek hassasiyetli cihazlar geliştirerek, birçok işi aynı anda yapabilecek ürünler geliştirebiliyoruz.

Proje kapsamında geliştirilecek nanoaygıt sayesinde düşük enerji içeren kızıl ötesi ışınlar kullanarak daha verimli ve hassas şekilde çalışan çok fonksiyonlu sensörler üreteceğiz. Bu sensörler, savunma sanayiinden biyomedikale dek çok farklı alanlarda kullanabilecek.

 Gözle görülmeyen bu sensörler, örneğin pasaportlardaki kimlikler için kullanılan mürekkebin içine yerleştirilebilecek, sahteciliğin önüne geçilebilecek. Aynı anda sağlıkta elektrik, manyetik alan, sıcaklık ve pH gibi değerlere hassasiyeti olan sensörlerle, biyomedikal alanda kullanılan görüntüleme ve analiz yapan ayrı cihazlar tek bir cihazda toplanabilecek. Çok geniş bir çalışma alanında bu sensörlerden yararlanabileceğiz" dedi.

Yeni nesil sensörlerin manyetik, elektrik alan, sıcaklık ve PH’ye duyarlı olduğunu, böylece led, oled ekranlarda, biyomedikal ve savunma sanayiinde etkin kullanılabileceğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Sağlam, projesinde farklı tipte frekans yükselten nanomalzemelerin diğer yöntemlerden farklı olarak katman katman birleştiren bir yöntemle çalışacağını kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Sağlam, böylece yeni özellikler kazanan nanofilmlerin yeni sensörlerin üretilmesinde yer alacağını ifade etti.
İHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Ekonomi ÜniversitesiSanayiSavunmaCihazNanomalzeme
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