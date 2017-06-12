Otopark kargaşasını bu yöntemle çözecekler

BEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Bayram Aral, Murat Sarıkaya ve Abdullah Cihat Uğur; "mikro işlemci tabanlı akıllı otopark sistemi" projesini tasarladı. Geliştirilen "Akıllı otopark sistemi" projesi sayesinde park sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor. Özellikle AVM, site ve iş hanlarında kullanılması öngörülen proje ile otoparka giren aracın led ışıklar sayesinde en yakın boş yere park edebilmesi sağlanıyor. Üç ayda hazırladıkları projenin prototipi üzerinde gazetecilere açıklamada bulunan Murat Sarıkaya, "Sistemimizin amacı, sisteme giriş yapıldığı zaman en yakın park alanını en kısa sürede sürücüye işaretlemek.



Prototibimizde 8 adet park yeri bulunmakta. Bunu geliştirebiliriz ve günlük hayatta AVM'lerde, sitelerde ve işletmelerde kendi otoparklarında bunu uygulayabiliriz. Hedefimiz bunu nasıl günlük hayata geçirebiliriz, arkadaşlarımızla bunu irdeliyoruz. Maden ocaklarında herhangi bir patlamada veya gaz kaçağında en yakın yolu ışıklarla çizebilir. Çıkışa madencilerimizi ulaştırmak şeklinde de bir proje olabilir. Otopark projesindeki gibi aynı mantıkla bunu da elde edebiliriz.



Sistemimiz aynı zamanda yangına karşı da korumalı. Yangın durumu olduğu zaman tüm giriş ve çıkışlarımız açılarak bir tahliye yolu belirledik, araçlarımızı direk çıkışa aktarıyoruz. Biz tek renk led ışık kullandık. Prototipimiz tek araç için geçerli. Sistem ikinci aracın giriş yapmasına izin vermiyor. Bunu hem alandan tasarruf hem de zamandan tasarruf etmek için yaptık. Ancak bunu nasıl yapabiliriz onu planlıyoruz. Akıllı otopark sistemlerine bu projeyi entegre etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. İHA