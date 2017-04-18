Rehber kopyalayan uygulamalara dikkat

Akıllı telefon kullanımının artmasıyla birlikte arayan kişinin kim olduğunu söyleyen uygulamalar daha da arttı. Uygulamalar rehberde kayıtlı olmasa bile kimin aradığını söyleyebiliyor. Uzmanlar, ilk bakışta kolaylık sağlıyor gibi görünse de bu tarz uygulamaların tehlike saçtığını bildirerek kullanıcıların izni dışında numaraların istemediğiniz kişilerin eline geçmesine veya abone sahibi kişilerin numaralarının sorgulanabilir olmasına imkan sağladığını açıkladı.

Uygulamalar, öncelikle kurulduğu akıllı telefonun rehberi üzerinde işlem yapabilmek için kullanıcının onayını alıyor. Onay işleminden sonra uygulama, kullanıcının rehberini kendi veri tabanına aktarıyor. Bu yöntemle telefon numaraları ve isimler eşleştirilerek milyonlarca kayıt bulunan bir rehber elde ediliyor. Üstelik bu sorgulamalar karşılığında hiçbir ücret almaması da akıllara başka soruları getiriyor. Bu uygulamaların, rehberinize eriştikten sonra topladığı bilgilerle ne yapacağı ise tamamen meçhul. Bir anlık merakla sonrasını düşünmeden verilen izinle rehberdeki tüm bilgilerin istenmeyen kişi ve kurumların eline geçmesi söz konusu olabiliyor.

Ayrıca uzmanlar, rehberdeki kayıtlı olup bu uygulamaları kullanmayan kişilerin de tüm bilgileri uygulamaların veri tabanlarına aktarıldığı kaydedilirken, bu durumda da ortaya bir daha telafisi olmayan yasa dışı sonuçlar çıkabileceğini söyledi. İHA