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Renk körlerine müjdeli haber

Çınarcık Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki iki öğrenci, renk körleri için renk tonu bulucu cihaz geliştirdi

18 Şubat 2017 Cumartesi 17:12
Renk körlerine müjdeli haber

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi fen bilimleri öğrencilerince hazırlanan "Renk körleri için renk tonu bulucu (RETBUL)" projesi, bu sorunu yaşayan kişilerin renkleri ayırt etmesini kolaylaştırdı.  Fen Bilimler öğretmeni İnanç Feridun Çancı, öğrencileri Beyzanur Özker ve Efe Can Kutlu tarafından tasarlanan cihazla ton bulma sorununun ortadan kalktığını söyledi. Öğrencileriyle iki senedir elektronik cihaz üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten Çancı, şunları söyledi: "Renk körlerinin hangi aşamalar üzerinde zorlandıklarını fark ettik. Daha sonra öğrencilerimizle renk körlerinin sorunlarını çözebilmek için neler yapabileceğimizi konuştuktan sonra bir cihaz tasarladık. Cihazımızın en önemli özelliği herhangi bir yerde kullanılır olmamasıdır. Tasarımı tamamen bize ait. Öğrencilerimizle beraber ileriki aşamasında patent enstitüsüne bunun için başvurmak istiyoruz."

Renk körlüğünün birkaç aşamadan oluştuğunu anımsatan Çancı, "Bunlardan bazıları lacivert tonlarını ayıramazlar, bazıları mavi renk körlüğü, bazıları yeşil renk körlüğü olarak adlandırılıyor. Renk körleri örneğin mavinin renk tonlarını birbirinden ayırt edemezler. Bunları siyah olarak algılarlar. Bizim tasarladığımız cihazda şunu fark ettik ki, her rengin bir direnci var. Bu direncin karşısında yapmış olduğumuz elektronik sistemle de rengin tonunu yazarak, ölçtüğümüz direncin karşıdaki rengi algılıyoruz ve renk körlüğünün bu değeri okumasını sağlıyoruz" ifadesini kullandı. İHA
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