Sanal alemde ‘olta’ya gelmeyin

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla Türkiye'deki Facebook kullanıcı sayısı 40 milyonu aştı. Sosyal medya, haksız kazanç elde etmek isteyen dolandırıcıların da ilgi odağı oldu. Sosyal medyada kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmeye yönelik yasa dışı teşebbüsler yoğunlaşırken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sanal alem dolandırıcılarının sıklıkla başvurduğu 'oltalama' yöntemiyle ilgili vatandaşları uyardı.



BTK tarafından yapılan uyarıda, siber zorbaların sahte hesaplarla kullanıcıların telefon numaralarını talep edip ardından android işletim sistemli telefonlara virüs bulaştırarak kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıkları hatırlatıldı. 'Phishing' diye tabir edilen 'oltalama' işlemiyle birçok insanın mağdur olduğu belirtildi.

Şüphe uyandıran e-postalara dikkat

Cazip ya da bedava ürün teklifleri ya da tanıdık kimselerdenmiş gibi görünen mesajlarla mümkün olduğu kadar kişisel bilgi elde etmeye, böylece şifre ve parolalarınızı ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara karşı BTK'dan önemli bir uyarı geldi. 'Oltaya gelmeyin' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüphe uyandıran e-postaları, linkleri ve pop-up pencerelerini, spam mailleri tıklamayın ve açmayın. Güvenilir (kurumlar, bankalar vb.) yerlerden geldiği intibaı oluşturan bu masum görünümlü mailler yoluyla kişisel bilgileriniz çalınıyor ve tuzağa düşürülmüş oluyorsunuz.



Günümüzde sıkça yaşanan oltalama (Phishing) denilen bu dolandırıcılık teşebbüsünden korunmak için, size gönderilen linkteki adresle, link üzerine geldiğinizde gözüken adresin birbiri ile aynı olup olmadığına dikkat edin. Bilgisayarınızın güvenliği için lisanslı ve güncel bir antivirüs programı kullanın. Antivirüs yazılımları, bilgisayarınızı Truva Atı (Trojan), Kurtçuk (Storm Worm) gibi tanıdığı virüslere karşı korur. Ayrıca bilgisayarınızın, işletim sistemleri tarafından gelen güncellemeler ile güncel kalmasını sağlayın."

‘Facebook’ta çocuğunuzun arkadaşı olun’

Sosyal medyada çocukların yakından takip edilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Eğer çocuğunuz 13 yaşından büyükse ve bir sosyal paylaşım sitesine üye ise onun neler yaptığını, kimlerle arkadaş olduğunu, neler konuştuğunu, kısaca çevrimiçi izlerini takip etmek için siz de o siteye üye olup çocuğunuzun arkadaşı olun. Profilinde gizlilik ayarları yapmanız hem sizin hem de çocuğunuz için daha güvenli bir seçenektir.



Çocuğunuzun çevrimiçi ortamlarda veya herhangi bir sitede oynadığı oyunların, aktivitelerin yaşına uygun olup olmadığını kontrol edin. Çünkü bazı çevrimiçi oyunlar şiddet, kan, vahşet, cinsellik, pornografik içerik ve İslamofobi gibi zararlı unsurlar içerir" denildi. İHA