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Savunmada 2018'e hızlı başlangıç

Türk savunma sanayisi, 2018'le birlikte güvenlik güçlerinin kullanımına yeni ürünler sunmaya başladı. Savunma ve havacılık sektörünün ihracat performansında da artış yaşandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:15
Savunmada 2018'e hızlı başlangıç

Bu çabaların sonucunda Türkiye, insansız hava aracı (İHA) platformlarındaki yetkinliğini yeni bir noktaya taşıdı.

Uydu kontrolüyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İHA sistemi, Türk Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.

ANKA-S olarak adlandırılan 2 hava aracı ve ilgili donanımlardan oluşan sistem, milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve milli dost/düşman tanıma sistemiyle emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı.

ANKA-S, istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı olarak güvenlik güçlerine katkı verecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz ve taktik keşif helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin envanterdeki sayısı da artmaya devam ediyor.

Geçen yılın sonunda 27 olan ATAK helikopterine, bu yıl geçen kısa sürede 2 helikopter daha eklendi. "Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak nitelendirilen "kamikaze drone"ların da envanterdeki sayı ve çeşitliliği artıyor.

Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone "ALPAGU"nun ardından Otonom Do¨ner Kanatlı Vurucu Drone "KARGU" da envantere girmeye başladı. Bu yıl ortasında Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan HÜRKUŞ-B'nin ilk test uçuşu da bu dönemde gerçekleştirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTSKSavunma Sektörü
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