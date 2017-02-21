‘Siber farkındalık yeterli değil’

Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk, Türkiye’de son dönemde bir mesafe alınsa da siber farkındalığın ve siber yatırımların henüz istenilen seviyede olmadığını belirterek, “Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 40’ı, akıllı cihazların yüzde 20’si güvenlik yazılımı ile korunuyor. Yani Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 40’ı güvenli diyebiliriz” dedi.

Gittikçe gelişen siber tehditler karşısında fiziksel güvenliğin sağlanmasının yanı sıra siber güvenlik konusunda da bilgilenmenin önem kazandığını dile getiren Selçuk, dünya ve Türkiye ekseninde tüm cihaz ve işletim sistemlerini etkileyebilen tehditlerin sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Selçuk, “Günümüzde birçok kullanıcı siber tehditlerle karşılaştıktan sonra bile onları hafife alabiliyor. Yaptığımız bir ankete göre Türkiye’deki kullanıcıların üçte birinden fazlası, yüzde 35’i, siber suç tuzağına düşerken, yüzde 23’ü çevrimiçi tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyor” dedi.

Bu zararlı dosyalar ve siber suçlular tarafından kullanılan diğer hilelerin insanların çevrimiçi ortamda kalmasını zorlaştırdığını dile getiren Selçuk, bunun çözümü için kapsamlı bir siber güvenlik yazılımı kullanmak gerektiğini, birtakım temel siber güvenlik prensipleri hakkında bilgi edinmenin önemli olduğunu bildirdi.

İnternette dikkat edilmesi gerekenler

Selçuk, temel siber güvenlik prensipleri hakkında şu uyarılarda bulundu:

“Bilinmeyen kişilerden gelen mesajlardaki bağlantı veya dosyalar açılmamalı. Elektronik posta, mesajlaşma veya sosyal medya aracılığıyla gelen şüpheli bir bağlantının kaynağından emin olduktan sonra bağlantı açılmalı. Çünkü başkaları onların hesaplarına erişim sağlamış olabilir. Kişisel verileri veya gizli bilgileri gönderirken hedeften emin olunmalı. Kişisel bilgi veya veri girilecek internet adresi kontrol edilmeli. Şifrelerin girildiği adres güvenli bir https bağlantısı olmalı.”

Selçuk, mail, sosyal medya ve diğer kişisel girişlerin yapıldığı uygulamalar için farklı farklı şifrelerin belirlenmesi gerektiğini belirterek, sadece yasal yazılımların veya açık kaynaklı güvenli yazılımların kullanılmasının önemine değindi.

Bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerde kapsamlı bir siber güvenlik çözümü kullanılması ve bunun düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, kötü amaçlı yazılımlara, tehlikeli sitelere, çevrimiçi izlemeye, dolandırıcılık ve para hırsızlığına karşı koruyan güvenlik çözümlerinin bulunduğunu aktardı. AA