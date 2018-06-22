Siber risk faturası 6 trilyon dolar

Siber suçlar önümüzdeki yirmi yılda şirketlerin karşı karşıya kalacağı en büyük sorunlardan biri olacak. Araştırmalar tarihteki en büyük ekonomik kaynak transferine neden olarak yenilik ve yatırım teşviklerini riske atacağı öngörülen siber suçların 2021'e dek her yıl 6 trilyon dolar global maliyete yol açacağını gözler önüne seriyor.

Artan tehditler ve veri ihlalleri maliyetini önlemek adına şirketler siber saldırılara karşı güvenlik harcamalarını artırırken, Aon'un veri, analiz ve danışmanlık ekibi Aon Inpoint'in mal ve kaza sigortaları piyasası global araştırmasına göre 2021 yılına kadar en hızlı prim büyümesi siber sigorta ürünlerinde görülecek.

En çok saldırı sağlık sektöründe

Sektörel dağılım incelendiğinde ise finansal kurumlar, madencilik, teknoloji ve medya sektörünün siber güvenlik sigorta ürünlerinde diğer sektör segmentlerine göre daha hızlı büyümesinin öngörüldüğüne dikkati çeken Aon'un Finansal Risk Sigortalarından sorumlu Direktörü Ayşe Çiftçioğlu, araştırmalara göre 2015'te en çok siber saldırıya maruz kalan sektörler olan sağlık, imalat, finansal hizmetler, kamu ve ulaşım sektörlerinin 2018'de de en çok saldırıya maruz kalacağı tahmin edilen potansiyel saldırı sektörleri olacağını söyledi.

6 milyon siber güvenlik uzmanı

Bu ciddi tehdit karşısında siber güvenlik uzmanlarına olan talebin de Palo Alto Networks Araştırma Merkezi verilerine göre 2019'a kadar dünyada 6 milyon adede ulaşmasının beklendiğini ifade eden Çiftçioğu “Bu çok önemli bir istihdam ve insan kaynağı demek.

Siber güvenlik sektöründe en az harcama yapılan alanın çalışanları siber saldırı tehditlerini tespit etme ve bu saldırılara karşı savunma faaliyetleri konusunda bilinçlendirmeye yönelik eğitimler olduğu belirtiliyor. Bu eğitimlere kaynak ayrılması çok büyük önem arz ediyor.

Yaşanan kötü tecrübelerin şirketleri her yönüyle etkilediğini görüyoruz. Bu sebeple saldırılarla mücadele tüm çalışanları kapsamalı.” şeklinde konuştu.

M. YASİN ERKOL/İSTANBUL