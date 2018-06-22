Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.488
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1894
EURO
5.4311

Siber risk faturası 6 trilyon dolar

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte her geçen gün artan siber suçların 2021'de 6 trilyon dolar global maliyete ulaşması beklenirken, artan risk karşısında siber sigorta ürünlerine talepte büyük sıçrama yaşanıyor. Aon'un global analizlerine göre siber sigorta primleri artışı diğer prim türlerini geride bırakacak

22 Haziran 2018 Cuma 14:54
Siber risk faturası 6 trilyon dolar

Siber suçlar önümüzdeki yirmi yılda şirketlerin karşı karşıya kalacağı en büyük sorunlardan biri olacak. Araştırmalar tarihteki en büyük ekonomik kaynak transferine neden olarak yenilik ve yatırım teşviklerini riske atacağı öngörülen siber suçların 2021'e dek her yıl 6 trilyon dolar global maliyete yol açacağını gözler önüne seriyor.

Artan tehditler ve veri ihlalleri maliyetini önlemek adına şirketler siber saldırılara karşı güvenlik harcamalarını artırırken, Aon'un veri, analiz ve danışmanlık ekibi Aon Inpoint'in mal ve kaza sigortaları piyasası global araştırmasına göre 2021 yılına kadar en hızlı prim büyümesi siber sigorta ürünlerinde görülecek.

En çok saldırı sağlık sektöründe

Sektörel dağılım incelendiğinde ise finansal kurumlar, madencilik, teknoloji ve medya sektörünün siber güvenlik sigorta ürünlerinde diğer sektör segmentlerine göre daha hızlı büyümesinin öngörüldüğüne dikkati çeken Aon'un Finansal Risk Sigortalarından sorumlu Direktörü Ayşe Çiftçioğlu, araştırmalara göre 2015'te en çok siber saldırıya maruz kalan sektörler olan sağlık, imalat, finansal hizmetler, kamu ve ulaşım sektörlerinin 2018'de de en çok saldırıya maruz kalacağı tahmin edilen potansiyel saldırı sektörleri olacağını söyledi.

6 milyon siber güvenlik uzmanı

Bu ciddi tehdit karşısında siber güvenlik uzmanlarına olan talebin de Palo Alto Networks Araştırma Merkezi verilerine göre 2019'a kadar dünyada 6 milyon adede ulaşmasının beklendiğini ifade eden Çiftçioğu “Bu çok önemli bir istihdam ve insan kaynağı demek.

Siber güvenlik sektöründe en az harcama yapılan alanın çalışanları siber saldırı tehditlerini tespit etme ve bu saldırılara karşı savunma faaliyetleri konusunda bilinçlendirmeye yönelik eğitimler olduğu belirtiliyor. Bu eğitimlere kaynak ayrılması çok büyük önem arz ediyor.

Yaşanan kötü tecrübelerin şirketleri her yönüyle etkilediğini görüyoruz. Bu sebeple saldırılarla mücadele tüm çalışanları kapsamalı.” şeklinde konuştu.

 M. YASİN ERKOL/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Siber SaldırıSağlık Sektörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'deki yarışmaya Türk takımları damga vurdu
ABD'deki yarışmaya Türk takımları damga vurdu
Yerli savaş uçağı projesi sallantıda
Yerli savaş uçağı projesi sallantıda
Veri sızıntısının bedeli ağır
Veri sızıntısının bedeli ağır
Yunan'ı Bora korkusu sardı
Yunan'ı Bora korkusu sardı
Hurda malzemelerden araba yaptı
Hurda malzemelerden araba yaptı
Tarlalar da robotlara emanet
Tarlalar da robotlara emanet
Ege Üniversitesi'nden önemli buluş
Ege Üniversitesi'nden önemli buluş
İnsansı robot doğada koşabiliyor
İnsansı robot doğada koşabiliyor
Sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor
Sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim