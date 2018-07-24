Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92134
ALTIN
192.346
DOLAR
4.8809
STERLİN
6.4223
EURO
5.7025

Sonunda bunu da yapmayı başardılar

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) araştırmacılar, geliştirdikleri yapay zekâ uygulaması ve kafaya takılan kulaklığa benzer bir cihaz yardımıyla iç konuşmaları yazıya dönüştürmeyi başardı

24 Temmuz 2018 Salı 17:32
Sonunda bunu da yapmayı başardılar

ABD’nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar yaptıkları çalışmalar sonucunda geliştirdikleri sistem yardımıyla iç konuşmaları yazıya dönüştürmeyi başardı.

MIT araştırmacılarının geliştirdiği sistem iki bileşenden oluşuyor. AlterEgo adı verilen sistemde kafaya takılan kulaklık benzeri cihazdaki elektrotlar, konuşma sırasında aktif olan yüzdeki ve çenedeki kasların hareketlerini kontrol eden sinir sinyallerini algılıyor. Geliştirilen yapay zekâ uygulaması ise bu sinyalleri analiz ederek sessiz konuşmadaki kelimeleri belirliyor.

İç konuşmaları başarılı bir şekilde kelimelere dökebilen ve vücudun içine yerleştirilmesine gerek duyulmayan bir cihaz daha önce geliştirilmemişti. Araştırmacılar bunu başarabilmek için ilk olarak 16 elektrotu (elektrik sinyallerini algılayan bir cihaz) yüzün farklı bölgelerine yerleştirdi.

Araştırmaya katılan denekler aynı kelimeyi birçok kez tekrarladı. Bu sırada elektrotlar oluşan sinir sinyallerini kaydetti. Araştırmacılar sonuçları inceleyerek bir kelime telaffuz edildiğinde yüzün hangi noktasında ayırt edici bir sinyal oluştuğunu tespit etti. Böylece ağzın ve çenenin etrafında giyilebilir bir cihazda kullanılabilecek ve hareketi zorlaştırmayan dört nokta belirlendi.

Araştırmaya göre, araştırmacılar sessiz konuşma sırasında oluşan sinyalleri kelimelere dönüştürecek yapay zekâ uygulamasını geliştirirken yapay sinir ağları yönteminden yararlandı.

Başlangıçta çok sayıda kelime içermeyen konuşmalar analiz edildi. Sonuçta, geliştirilen sistem yüzde 92 doğrulukla sessiz konuşmaları kelimelere çevirebildi. AlterEgo sisteminin gelecekte daha karmaşık konuşmaları daha doğru şekilde kelimelere dönüştürebilmesi hedefleniyor.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim değişikliği can yakacak
İklim değişikliği can yakacak
‘Ayvaz’da son aşamaya gelindi
‘Ayvaz’da son aşamaya gelindi
En eski renk molekülleri bulundu
En eski renk molekülleri bulundu
Yeni tehlike siber zorbalık
Yeni tehlike siber zorbalık
Fazla yağ tüketimi sivilce yapıyor
Fazla yağ tüketimi sivilce yapıyor
Hayabusa-2 kozmik elmasa ulaştı
Hayabusa-2 kozmik elmasa ulaştı
Süper derin dondurucu ürettiler
Süper derin dondurucu ürettiler
Wi-Fi güvenlik protokolü güncelleniyor
Wi-Fi güvenlik protokolü güncelleniyor
Siber risk faturası 6 trilyon dolar
Siber risk faturası 6 trilyon dolar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim