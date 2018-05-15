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Sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor

Sosyal medyanın insan hayatındaki olumsuz etkilerini değerlendiren Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay, “Sosyal medya insanları birbirinden uzaklaştırıyor, bizi giderek yalnızlaştırdı. Hayatımızdaki her şey sanal oldu" diye konuştu

15 Mayıs 2018 Salı 16:10
Sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor

Sosyal medya uzmanı Deniz Unay, 28 okulda, teknoloji bağımlılığı ve sosyal medya zararları konulu seminerler verdi.

Öğrencilere konuşan Unay, “Sosyal medyanın hayatımızda çok fazla yer kaplaması bazı olumsuzlukları tetikliyor. Bu konuyu öğrencilere eğlenceli bir şekilde vererek onlara bu zararlardan bahsediyoruz” dedi.

Sosyal medyanın insan hayatındaki olumsuz etkilerinin değerlendirildiğini söyleyen Unay, "Sosyal medya toplumsal olarak kültürel ve belirleyici değerlerimize doğrudan saldırıyor, örneğin insani duygularımız yitirmemize, arkadaşlık ilişkilerimizin körelmesine, ailemize zaman ayırmamamıza, kültür ve ahlaki yozlaşmaya, bilgi kirliliğine ve boşa harcanan saatlere sebep oluyor. Bunları öğrencilere anlatarak toplumsal bilinci oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

'Hayatımızdaki her şey sanal oldu'

Sosyal medya kullanıcısı ve harcadığımız zaman ile ilgili de konuşan Unay şunları söyledi: “Ülkemizde 46,3 milyon internet kullanıcısı ve 46,1 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var. İnsanlar bir yılda, yaklaşık 540 saatini sosyal medyada geçirmektedir. Bu zamanı başka faydalı işlere öğrencilerin ayırması durumunda, bir yılda yabancı dil öğrenmelerinin mümkün olduğunu.

Sosyal medyada geçirdiğimiz zamanı kitap okuyarak ya da bir enstrüman çalarak geçirebileceğini ve nice daha sosyal aktivitelere vakit ayırabileceklerini vurguluyoruz.”

Unay, “Sosyal medya insanları birbirinden uzaklaştırıyor, bizi giderek yalnızlaştırdı. Hayatımızdaki her şey sanal oldu. Sosyal medya ne bizlere ne de çocuklarımıza hayal gücü sağlamaz.

Terör örgütleri, dolandırıcılar, uygunsuz içerik, yönlendirici yanlış bilgiler, sosyal medyada beklenen tehlikelerdir. Öğrencilerimizin yani geleceğimizin bunları bilmelerini ve daha dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

En çok çocuklar etkileniyor

Unay, “21 yüzyılda teknoloji çok hızlı bir ivme yakaladı. Özellikle bilgisayardan cep telefonlarına ve ardından tabletlere geçiş baş döndürücü bir sürat ile gerçekleşti. Bu hızlı gelişim beraberinde tehlikelerde getirdi.

Hızlı gelişen teknoloji insanları 30 cm mesafeden bir ekrana odaklanmasını ve kendine ait olan her şeyi buradan paylaşmasını sağladı. Sosyal platformlar hayatımızın tam ortasına tabiri yerindeyse düştü. İnsanların topluca bulunduğu ve etkileşim içine girdiği bu platformlar değişmeye başladı. Algı başta olmak üzere birçok tehlikeli içeriğe sahip oldu. Bundan en çok çocuklar etkilendiler ve hala etkilenmeye devam etmektedirler” dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
SOSYAL MEDYAInternetTeknoloji
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