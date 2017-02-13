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Soya yağından karbon grafen üretildi

Avustralyalı bilim adamları, yemeklik soya yağını karbon grafen malzemeye dönüştürmeyi başardı

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:00
Soya yağından karbon grafen üretildi

İngiliz Uluslar Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü (CSIRO) araştırmacıları, başta elektronik ve biyomedikal uygulamalar olmak üzere çok geniş bir sahada kullanım alanı olan tek atomlu bir karbon malzeme olan grafeni ucuz şekilde üretmenin bir yolunu buldu.

Yeni yöntemde yemeklik soya yağını oda sıcaklığında temel karbon unsurlarına ayrışana kadar ısıtan bilim adamları, ayrıştırılan unsurları nikel folyo üzerinde ince bir film halinde soğutarak grafen bir zar üretti. 
Grafenin sanayide kullanılmasının önündeki en büyük engelin üretimindeki yüksek maliyeti olduğuna vurgu yapan araştırmanın başyazarı Dr Zhao Jun Han, bugüne dek grafenin patlayıcı gazların sıkıştırılması ve vakumlama gibi zahmetli süreçlerle üretilebildiği belirtti. Bunun 10 santimetre çapındaki grafen filmin birim maliyetini 750 dolara kadar çıkardığını kaydeden Dr. Han, yeni yönetim bunu belirgin şekilde düşüreceğinin altını çizdi.    
Araştırma, “Nature Communicationb” dergisinde yayımlandı. 
Esnek ve bükülebilir bir karbon malzeme olan grafen, çelikten 200 kat daha güçlü ve elektriği bakırdan daha iyi iletebiliyor. Karbon grafen, yüzde 1 oranında plastiğe aktarıldığında malzemeyi iletken hale getiriyor. Grafen, 2004’te Manchester Üniversitesinde yapılan deneylerde icat edilmiş ve mucidi olan bilim adamlarına 2010 yılında fizik alanında Nobel Ödülü kazandırmıştı. AA
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Soya Yağından Karbon Grafen üretildiAvustralyalı Bilim Adamları
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