Tarlalar da robotlara emanet

İsviçre’de geliştirilen, güneş enerjisi ile çalışan dört tekerlekli masaya benzeyen bir robotun yakında şeker pancarı tarlalarında çalışmaya başlayacağı kaydedildi.

Şeker pancarı ekili tarlada çalışan robot çektiği fotoğraflarla tespit ettiği yabani otları noktasal olarak zerk ettiği kimyasalla etkisiz hale getiriyor. Böylece sağlıklı bitkilerin bu ilaçlara karşı dayanıklı hale getirilmesi için genetik değişikliğe gerek bırakmıyor.

Yatırımcılar, hem kullanılan kimyasalların önemli bir miktarda azalacağı hem de tohumların bu kimyasallara karşı dayanıklılığını sağlayacak şekilde genetiğinin değiştirilmesine gerek bırakmayacağı için tohum sanayiine 100 milyar dolarlık bir katkı sağlayacağını öngörüyor.

Dünyanın önde gelen tarım ilaçları üreten Bayer, DowDuPont, BASF ve Syngenta gibi dünya tarım ilaç devleri dijital tarım teknolojilerini kendi iş modellerine uygulamaya başladığı belirtiliyor.

Yabani ot kimyasalı üreten bir İsveç firması olan ecoRobotix robot ilaçlama sayesinde yabani ot kimyasallarında 20 katlık bir azalma sağlanacağını tahmin ettiğini belirtti. Firma bu uygulamanın 2019’un başında başlayacağını söyledi.

Amerikalı Traktör Üreticisi Deere&Co’nun geçen yıl 305 milyona satın aldığı Silikon Vadi firması Blue River yabani otları tarım bitkilerinden ayırt edip ilaçlaması için üstüne kamera monte edilen ‘gör ve ilaçla’ makinesi geliştirdi. Traktörün arkasına takılarak çalışan bu makine ABD pamuk tarlasında denenerek yüzde 90’lı bir ilaç tasarrufu sağladı. Bir Alman firması olan Robert Bosh’un da benzer bir makine üzerinde çalıştığı kaydedildi.

İHA