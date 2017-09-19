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Teknolojiyle birlikte gelen risk

Teknolojik ürünler ve onlara olan bağımlılık, masabaşı işlerde uzun süre başın öne eğik çalışmak boynun düzleşmesine sebep oluyor

19 Eylül 2017 Salı 16:27
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Teknolojiyle birlikte gelen risk

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, son zamanlarda çok fazla karşılaşılan boynun doğal kavisini kaybederek düzleşmesinin hatta ilerleyen durumlarda ters açılanmasının özellikle genç nüfusu tehdit ettiğini söyledi.

Normalde 'C' harfi şeklinde olan boynun zamanla düz bir çizgi şeklini aldığını ve hatta ters açılandığını belirten Şahabettinoğlu, "Boyun düzleşmesi zamanla ciddi bir sorun oluyor. Bu düzleşme bir günde olmamaktadır.

Boyun ağrısı, boyun-omuz bölgesinin tutukluluğunun yavaş yavaş ilerlemesi, kasların spazma girdikçe omurgayı sürekli olarak arkaya doğru germektedir.

Boyun düzleşince beyne giden damarlardan arkadaki ikisi de gerilir ve beyne yeterince kan gidemez. O zaman da boyun-baş ağrılarına baş dönmesi, kulak çınlaması, bulantı, unutkanlık, dengesizik, aşırı alınganlık, konsantrasyon bozukluğu ve kronik yorgunluk şikayetleri ilave ediliyor" dedi.

Neler dikkat edilmeli?

Boyun düzleşmesinin oluşmaması için öncelikle stres ve üzüntülerden mümkün olduğunca uzak durmak gerektiğini tavsiye eden Dr. Şahabettinoğlu, "Günlük hayatta maalesef bunun çok mümkün olmadığını biliyoruz.

O yüzden tedavi sırasında öğrettiğimiz ve her gün yapmalarını istediğimiz koruyucu egzersizler var.

Bunlar yapması kolay, basit ama boyun-omuz-sırt kaslarını güçlendiren etkili hareketlerdir. Ayrıca en önemlisi gün içerisindeki aktivitelerde doğru davranmayı öğrenmektir. Yine gereken vakalarda psikologlardan stres yönetimi öğrenilmelidir" şeklinde konuştu.

Hangi aşamada olursa olsun öncelikle hastaya hastalığı ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek ve hastalıktan korunma yollarını iyi anlatarak farkındalık oluşturmak öncelikli diyen Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Manuel Terapi (elle tedavi) ile boyun düzleşmesi tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Haftada 2 kez uygulanan ve 2-8 seans sürebilen bu tedavide boyun bölgesine ellerle birtakım germe, bastırma, döndürme teknikleri uygulanıyor.

Ayrıca tedavi sırasında hastanın ağır kaldırmaması, aşağı doğru kısa süreler dışında bakmaması, klimalardan kendini uzak tutması, gen omuzlu atletler giyilmesi, ense bölgesi kapalı kıyafetlerin tercih edilmesi ve stresle baş etme metotlarının öğrenilmesi öneriliyor" diye ifade etti. İHA

Anahtar Kelimeler:
Teknolojik ürünlerBağımlılıkMaşabaşıDüzleşme
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