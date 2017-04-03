‘Tip 2 Diyabet 10 yaşa düştü’

Genetik olarak yatkın kişilerde, genellikle obezite ve fiziksel hareketsizliğe bağlı olarak ileri yaşlarda gelişen ve insülin salgılama fonksiyonundaki bozulmayla ortaya çıkan Tip 2 Diyabet'in karbonhidrat, protein metabolizmasındaki bozukluklarla seyreden kronik, sistemik bir hastalık olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Haluk Özotuk, hastalığa yakalanma yaşının 10'a kadar düştüğüne dikkat çekti.

Dr. Özotuk, "TURDEP araştırmasına göre, görülme sıklığı 40-45 yaş olmasına rağmen, bu hastalığın daha düşük yaşlarda görülmeye başladığı gözlendi. ‘Tip 2 Diyabet’ genellikle 60-65 yaşlarında pik yapıyor fakat günümüzde fiziksel aktivitenin yetersizliği ve obezitenin artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, fast food dediğimiz yüksek kalorili ve karbonhidratlı gıdaların tüketilmesi nedeniyle daha küçük yaşlarda görülmeye başladı. 10 yaşında, hatta 2 yaşlarında bile ‘Tip 2 Diyabet’ görülebiliyor” dedi.

‘Anne obez ise risk daha fazla’

Tip 2 Diyabet’in gelişme yaşının bu kadar küçük yaşlara kadar düşmesinin en önemli sebeplerinden birinin beslenme alışkanlığı olduğunu vurgulayan Dr. Özotuk, obez annelerin çocuklarının hastalığa yakalanmada daha fazla risk taşıdığını anlattı. Dr. Özotuk, "Annede obezite varsa, gebelikte oluşmuş bir diyabet varsa, eğer çocuk anne sütü almamışsa risk biraz daha artmakta. İyi bir diyetisyenden diyetlerinin ayarlanabilmesi için yardım alınmasında fayda var. 12-13 yaş döneminde mutlaka üç ya da altı ayda bir, HbA1c denilen ve son 2-3 ay içindeki ortalama kan şekeri düzeyini gösteren tahlilin yapılması lazım” diye konuştu.

Dr. Özotuk diyabetin belirtileri arasında yer alan çok su içme, çok idrara gitme, çok yeme ve zayıflama şikâyeti olan çocukların zaman kaybedilmeden tıbbi yardım almasını tavsiye ederek, "Bu tip şikâyetler olduğu zaman çocukta kilo fazlası da varsa mutlaka rutin diyabet tahlilleri, açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri tahlillerinin yapılması gerekir” şeklinde konuştu. İHA