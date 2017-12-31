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TÜR-EV artık öğrencilere emanet

Türkiye’nin ilk elektrikliye dönüştürülmüş otomotivi olan ‘TÜR-EV’, gerekli desteği görememesinden dolayı Başkent Üniversitesi’ne hibe edildi. TÜR-EV, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından geliştirilerek piyasaya sürülecek

31 Aralık 2017 Pazar 15:46
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TÜR-EV artık öğrencilere emanet

Ankara’da faaliyet gösteren TÜR-EV Elektrikli Araç Dönüşüm firması ‘TÜR-EV’ markasıyla, 2011 yılında benzinli bir aracı elektrikliye dönüştürmeyi başardı. Yaklaşık 450 bin lira maliyetle binek bir aracı elektrikliye çeviren firma 20 dakikada dolan batarya ile 180 kilometre menzile ulaşabiliyor. Elektrikli otomotiv ile Ankara-İstanbul arası ise 9 lira olarak hesaplandı.
Sıfır emisyonla çevreyi kirletmeyen elektrikli araç, sessiz olmasının yanı sıra mekanik parça sayısının çok az olmasından dolayı düşük bakım maliyetiyle kullanıcıları sevindiriyor.

Gerekli desteği görmedi
TÜR-EV firmasının bu başarısına rağmen gerekli desteği görememesinden dolayı elektrikli otomotiv çalışmaları rafa kaldırılarak garaja çekildi. Bunun üzerine durumdan haberdar olan Anadolu Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, firma yetkileri ile görüşerek ‘TÜR-EV’, Başkent Üniversitesi’ne verilerek değerlendirilmesi talebinde bulundu. Firmanın olumlu karşılaması sonucu ‘TÜR-EV’, Başkent Üniversitesi’ne hibe edilerek öğretim üyeleri ve öğrencilerine teslim edilmesinin ardından ilgi odağı oldu.
TÜR-EV' geliştirerek piyasaya sürmeyi hedeflediklerini aktaran Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal şunları kaydetti: “Bu araç üzerinde ilk önce çalışılıp bir takım düzenlemeler yapılacak. Daha sonra bu işin süreci var. Patent konusu gündeme gelecek. Belirli aşamaları kısa sürede geçersek projenin ilk sahipleriyle birlikte konuyu değerlendirip piyasaya sürmeyi arzuluyoruz.”
İHA
 
 

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TürkiyeElektrikHibeöğrencilerPiyasa
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