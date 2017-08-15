Türk bilim insanlarından büyük başarı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, bir grup doktorla birlikte 200 hasta üzerinden yaptıkları 3 yıllık çalışma sonucunda delta hepatitinin Çölyak hastalığına sebep olduğunu ispatladı.

Açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, yaptıkları araştırmalar sonucu bir karaciğer virüsü olan delta hepatitinin ince bağırsaktaki bir hastalığa sebep olabileceğini ortaya koyduklarını söyledi. Yaklaşık 200 hasta ve 3 yıllık bir çalışmayla bu sonuca ulaştıklarını ifade eden Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, çalışmanın ‘Biomedical Research’ adlı uluslararası bilim dergisinde yayımlayarak, tıp dünyasına kazandırıldığını kaydetti. Dülger, “Yaptığımız çalışmada çölyak hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilecek çevresel faktörlerden bir tanesinin de delta hepatiti virüsü olduğunu bulduk. Bu, dünya çapındaki ilk buluş ve ilk yayındır” dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde delta hepatitinin çok yaygın görülen bir karaciğer hastalığı olduğunu aktaran Dülger, “Delta hepatiti, Türkiye genelinde Hepatit-B’li hastaların yaklaşık yüzde 1 ile 2’sinde görülürken, Van ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde olguların yaklaşık yüzde 20’sinde Hepatit-B ile birliktelik göstermektedir. Delta hepatiti daha çabuk siroz yapmakta, tedavisi daha zor ve hatta yüzde 15 düzeyindedir. Ayrıca kansere sebep olabilecek bir virüstür” diye konuştu. İHA