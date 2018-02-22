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Türkiye insansız sistemlerle güçlenecek

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, yeni nesil milli insansız akıllı sistemlerin gerek karada, gerek havada, gerekse denizde Türkiye'nin gücüne güç katacağını belirtti.

22 Şubat 2018 Perşembe 16:49
Türkiye insansız sistemlerle güçlenecek

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) oluşturduğu Türkiye'nin ilk teknolojik düşünce merkezi STM ThinkTech, "Dijitalleşen Dünyanın Yeni Askerleri: İnsansız ve Akıllı Sistemler" konulu panel düzenledi.

Panelde, savunma sanayisinde yapay zeka dönüşümü, insansız platformların yeni görev ve taktikleriyle geleceğin dahi robotları konuları ele alındı.

Panele, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan İnalhan katıldı. Demir, burada yaptığı konuşmada, Müsteşarlığın savunma teknolojilerinde insansız sistemlere yönelik çalışmalara hız verdiğini söyledi.

 Yeni nesil robotik sistemlerin, geleceğin savaşları ve terör tehditlerine karşı güçlü orduların sahip olması gereken önemli stratejik kabiliyetler arasında görüldüğüne işaret eden Demir, "İnsansız ve akıllı sistemler askerden önce gireceği yerlerde istihbarat amaçlı görüntü almaktan yakın destek koruma ve ateş desteğine, yüklendiği mühimmatı çatışma bölgesine ulaştırmaya kadar ciddi operasyonel katkılar sağlayacağı gibi, düşmanın dikkatini dağıtacak taktik görevleri de yerine getirebilecekler. Yeni nesil milli insansız akıllı sistemler gerek karada, gerek havada, gerekse denizde gücümüze güç katacak" dedi.

 AA

Anahtar Kelimeler:
Savunma SistemiTürkiye
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