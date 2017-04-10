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Uçaklardaki radyasyon geçirgenliğine Türk çözümü

Yüksek irtifada uçan uçakların yaydıkları radyasyona Türk bilim adamları çare buldu

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Uçaklardaki radyasyon geçirgenliğine Türk çözümü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren bir Türk firması, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile 9 su molekülüne kadar indirgenebilen bor türevli sodyumpentaborat maddesini 7 su molekülüne indirmeyi başardı.
Geçtiğimiz aylarda 7 su molekülüne sahip sodyumpentaborat maddesi katılarak dünyanın en sağlam betonu elde edilirken, bu betonun nükleer santrallerdeki radyasyon sızıntılarını durdurduğu açıklanmıştı. Patenti alınan Türkiye’deki bu gelişmeyle birlikte dünya bilimi ve nükleer santrallere sahip ülkeler, dikkatlerini Türkiye’ye yoğunlaştırıp firmayla irtibata geçmeye başladı.
Firma sahibi Faruk Durukan, 7 su molekülüne sahip sodyumpentaborat maddesinin uçakların izolasyon duvarlarına uygulanmasıyla birlikte yolcuların yüksek irtifalarda hiçbir şekilde radyasyona maruz kalmayacağını belirterek, “Bu yaptığımız çalışma, uçakların havada yolcularını radyasyona maruz bırakmadan uçurabileceği bir projedir. Biz daha önce de nükleer santraller ile röntgen binalarındaki radyasyonu durdurmak için sodyumpentaborat maddesini kullanmıştık. Bu maddeyi şimdi uçaklarda uyguluyoruz. Uçakların radyasyon geçirgenliğini durdurmayı başardık. Türk uçakları dünyada rakipsiz olarak uçacak. Bu teknoloji ile uçabilen bir uçak henüz dünyada yok. Bu malzeme, 7 su moleküle indirgenmiş sodyumpentaborattır. Bu malzemeyle nötron ışınlarını tamamen absorbe edebiliyoruz. Bu çalışma, dünyaya ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu radyasyon problemi sadece yolcu uçaklarında değil, dünyadaki bütün savaş uçaklarında da var. Savaş uçaklarında maalesef pilotlar radyasyona maruz kalıyor. Elde ettiğimiz malzememiz savaş uçaklarının kokpitlerinde ve gövdelerine uygulanabiliyor” diye konuştu. iHA

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Uçaklardaki Radyasyon Geçirgenliğine Türk çözümü
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