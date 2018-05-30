Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103869
ALTIN
187.816
DOLAR
4.4730
STERLİN
5.9580
EURO
5.2167

Veri sızıntısının bedeli ağır

Kaspersky Lab tarafından yapılan son araştırma, veri sızıntılarının META (Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika) bölgesinde kurumsal şirketlere yaklaşık 1 milyon dolara mal olduğunu ortaya koydu

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:31
Veri sızıntısının bedeli ağır

Kaspersky Lab’in yaptığı yeni bir araştırmaya göre, veri koruması şirketlerin önüne yeni zorluklar çıkarmaya devam ettiğini açıkladı. Son 12 ay içindeki en yüksek maliyetli siber güvenlik vakalarının veri korumasıyla ilgili olması da bunu kanıtladığını belirten şirket, güvenliği ihmal etmeden dijital dönüşümü gerçekleştirmek isteyen şirketler BT güvenliği harcamalarına öncelik vermeye başladığını bildirdi. Araştırmaya göre; 2018’de kurumsal şirketler BT bütçelerinin yüzde 27’sini siber güvenliğe ayırırken, bu da kurumsal veri güvenliğinin stratejik rolünün değiştiğini gösterdi.

Araştırma sonucuna göre; 2018’de kurumların BT güvenliğine ayırdığı bütçeler, siber güvenliğin etkisinin nasıl değiştiğini de ortaya koydu. Özellikle son 12 ay içinde veri sızıntılarının maliyetleri ve verdikleri zararların artmasıyla, şirketler rahatsız edici bir gerçekle yüz yüze kaldı.

Veri sızıntılarının sonuçları

Genişleyen bir BT altyapısı gerektiren dijital dönüşüm sürecinde, artan bu maliyetler şirketler için büyük bir sorun teşkil ettiği belirtilen araştırma sonucunda hazırlanan raporda, META bölgesinde 2018 boyunca bugüne kadar veri sızıntısı yaşayan KOBİ’ler ortalama 15 bin dolar değerinde yeni iş fırsatını kaçırdı. Diğer bir 15 bin dolar kredi derecelendirme ve sigorta primlerinden kaybeden şirketler, sızıntı sonrasında yazılımlarını ve altyapılarını geliştirmek için de 14 bin dolar harcamak zorunda kaldı. Aynı bölgede faaliyet gösteren kurumsal şirketler de benzer sonuçlarla karşılaştı. Elbette bu şirketlerin sızıntının etkisinden kurtulmak için çok daha fazla para harcaması gerekti.

Güvenlik harcamaları artıyor

BT güvenliği vakalarının artmasıyla, şirketler de dijital dönüşüm projelerinin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için siber güvenlik harcamalarına öncelik vermeleri gerektiğinin farkına vardığı kaydedilirken, 2018’de artan BT güvenliği bütçeleri de bunun bir göstergesi oldu. Kurumsal şirketler BT bütçelerinin yaklaşık üçte birini (4,8 milyon dolar) siber güvenlik stratejilerine ayırmaya başladı. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, şirketlerin BT güvenliğinin etkisini gerçekten hissettiği ve güvenli kalmaya çalışırken karşılaştıkları zorlukların boyutu gözler önüne serdi.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunan'ı Bora korkusu sardı
Yunan'ı Bora korkusu sardı
Hurda malzemelerden araba yaptı
Hurda malzemelerden araba yaptı
Tarlalar da robotlara emanet
Tarlalar da robotlara emanet
Ege Üniversitesi'nden önemli buluş
Ege Üniversitesi'nden önemli buluş
İnsansı robot doğada koşabiliyor
İnsansı robot doğada koşabiliyor
Sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor
Sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor
Bu bisiklet çamaşır yıkıyor
Bu bisiklet çamaşır yıkıyor
'Laptop kamerasından izleniyor olabilirsiniz'
'Laptop kamerasından izleniyor olabilirsiniz'
5 eksenli yerli robot tasarladı
5 eksenli yerli robot tasarladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim