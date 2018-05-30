Veri sızıntısının bedeli ağır

Kaspersky Lab’in yaptığı yeni bir araştırmaya göre, veri koruması şirketlerin önüne yeni zorluklar çıkarmaya devam ettiğini açıkladı. Son 12 ay içindeki en yüksek maliyetli siber güvenlik vakalarının veri korumasıyla ilgili olması da bunu kanıtladığını belirten şirket, güvenliği ihmal etmeden dijital dönüşümü gerçekleştirmek isteyen şirketler BT güvenliği harcamalarına öncelik vermeye başladığını bildirdi. Araştırmaya göre; 2018’de kurumsal şirketler BT bütçelerinin yüzde 27’sini siber güvenliğe ayırırken, bu da kurumsal veri güvenliğinin stratejik rolünün değiştiğini gösterdi.

Araştırma sonucuna göre; 2018’de kurumların BT güvenliğine ayırdığı bütçeler, siber güvenliğin etkisinin nasıl değiştiğini de ortaya koydu. Özellikle son 12 ay içinde veri sızıntılarının maliyetleri ve verdikleri zararların artmasıyla, şirketler rahatsız edici bir gerçekle yüz yüze kaldı.

Veri sızıntılarının sonuçları

Genişleyen bir BT altyapısı gerektiren dijital dönüşüm sürecinde, artan bu maliyetler şirketler için büyük bir sorun teşkil ettiği belirtilen araştırma sonucunda hazırlanan raporda, META bölgesinde 2018 boyunca bugüne kadar veri sızıntısı yaşayan KOBİ’ler ortalama 15 bin dolar değerinde yeni iş fırsatını kaçırdı. Diğer bir 15 bin dolar kredi derecelendirme ve sigorta primlerinden kaybeden şirketler, sızıntı sonrasında yazılımlarını ve altyapılarını geliştirmek için de 14 bin dolar harcamak zorunda kaldı. Aynı bölgede faaliyet gösteren kurumsal şirketler de benzer sonuçlarla karşılaştı. Elbette bu şirketlerin sızıntının etkisinden kurtulmak için çok daha fazla para harcaması gerekti.

Güvenlik harcamaları artıyor

BT güvenliği vakalarının artmasıyla, şirketler de dijital dönüşüm projelerinin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için siber güvenlik harcamalarına öncelik vermeleri gerektiğinin farkına vardığı kaydedilirken, 2018’de artan BT güvenliği bütçeleri de bunun bir göstergesi oldu. Kurumsal şirketler BT bütçelerinin yaklaşık üçte birini (4,8 milyon dolar) siber güvenlik stratejilerine ayırmaya başladı. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, şirketlerin BT güvenliğinin etkisini gerçekten hissettiği ve güvenli kalmaya çalışırken karşılaştıkları zorlukların boyutu gözler önüne serdi.