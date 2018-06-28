Wi-Fi güvenlik protokolü güncelleniyor

Kablosuz internet teknolojisi Wi-Fi için yeni bir güvenlik protokolünün uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Wi-Fi standartlarını belirleyen Wi-Fi İttifakı, 2004'te kabul edilen WPA2 güvenlik protokolünün güncellenmiş hali WPA3 güvenlik protokolünü kullanan cihazlara sertifika vermeye başladığını duyurdu.

Yeni protokolün Wi-Fi ağlarına bağlanan cihazlar için yeni veri güvenliği korumaları içerdiği belirtildi.

WPA3 ile ağ anahtarlarının çevrim dışı kırılmaya çalışılmasını önlemek üzere çevrim dışı kayıtlarda ağ anahtarına yalnızca bir kere giriş yapılmasına izin verilecek. Ağ anahtarını sürekli denenmelerle kırmaya çalışan bir bilgisayar korsanının ağa çevrim içi olarak bağlanması gerekeceğinden sızma girişimleri canlı tespit edilip engellenebilecek.

WPA3 ayrıca, herhangi bir sızma halinde ağdaki verilerin geriye dönük ele geçirilmesini engelliyor. Yeni protokolle bilgisayar korsanları ağa izinsiz sızabilse bile geçmiş verilere erişemeyecek, yalnızca güncel veri akışını görüntüleyebilecek.

Wi-Fi İttifakı, WAP3'ün şimdilik tüm cihazlar için zorunlu tutulmayacağını ancak 2019'da yeni Wi-Fi standardı IEEE-802.11ax'e geçilmesinin ardından zorunlu hale getirilebileceğini kaydetti.

AA