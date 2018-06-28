Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96227
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5885
STERLİN
6.0081
EURO
5.3130

Wi-Fi güvenlik protokolü güncelleniyor

WAP3 güvenlik protokolüyle ağ anahtarlarının çevrim dışı kırılma girişimlerinin ve ağa sızıldığında geçmişe dönük verilere ulaşılmasının önüne geçilecek

28 Haziran 2018 Perşembe 17:42
Wi-Fi güvenlik protokolü güncelleniyor

Kablosuz internet teknolojisi Wi-Fi için yeni bir güvenlik protokolünün uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Wi-Fi standartlarını belirleyen Wi-Fi İttifakı, 2004'te kabul edilen WPA2 güvenlik protokolünün güncellenmiş hali WPA3 güvenlik protokolünü kullanan cihazlara sertifika vermeye başladığını duyurdu.

Yeni protokolün Wi-Fi ağlarına bağlanan cihazlar için yeni veri güvenliği korumaları içerdiği belirtildi.

WPA3 ile ağ anahtarlarının çevrim dışı kırılmaya çalışılmasını önlemek üzere çevrim dışı kayıtlarda ağ anahtarına yalnızca bir kere giriş yapılmasına izin verilecek. Ağ anahtarını sürekli denenmelerle kırmaya çalışan bir bilgisayar korsanının ağa çevrim içi olarak bağlanması gerekeceğinden sızma girişimleri canlı tespit edilip engellenebilecek.

WPA3 ayrıca, herhangi bir sızma halinde ağdaki verilerin geriye dönük ele geçirilmesini engelliyor. Yeni protokolle bilgisayar korsanları ağa izinsiz sızabilse bile geçmiş verilere erişemeyecek, yalnızca güncel veri akışını görüntüleyebilecek.

Wi-Fi İttifakı, WAP3'ün şimdilik tüm cihazlar için zorunlu tutulmayacağını ancak 2019'da yeni Wi-Fi standardı IEEE-802.11ax'e geçilmesinin ardından zorunlu hale getirilebileceğini kaydetti.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper derin dondurucu ürettiler
Süper derin dondurucu ürettiler
Siber risk faturası 6 trilyon dolar
Siber risk faturası 6 trilyon dolar
ABD'deki yarışmaya Türk takımları damga vurdu
ABD'deki yarışmaya Türk takımları damga vurdu
Yerli savaş uçağı projesi sallantıda
Yerli savaş uçağı projesi sallantıda
Veri sızıntısının bedeli ağır
Veri sızıntısının bedeli ağır
Yunan'ı Bora korkusu sardı
Yunan'ı Bora korkusu sardı
Hurda malzemelerden araba yaptı
Hurda malzemelerden araba yaptı
Tarlalar da robotlara emanet
Tarlalar da robotlara emanet
Ege Üniversitesi'nden önemli buluş
Ege Üniversitesi'nden önemli buluş
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim