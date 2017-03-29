Yanmayan inşaat malzemesi geliştirdiler

Düzce Üniversitesinde (DÜ) çalışma yürüten akademisyenlerce, tavukların altına serilen pirinç kabuğu maddesinden geliştirilen A1 sınıfı yanmazlık özelliğine sahip lif levha, bölme duvar elemanlarında, tavan ve döşeme ile dış cephe kaplamada inşaat sektöründe kullanılabilecek.

DÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Subaşı, pirinç kabuğu, ağaç lifi, kireç taşı ve çimento kullanılarak geliştirilen A1 sınıfı yanmazlık özelliğine sahip “Pirinç Kabuğu Katkılı Yüksek Performanslı Lif Levha”, Türk Patent Enstitüsüne yaptıkları başvurunun ön incelemeyi geçtiğini bildirdi. Pirinç kabuğu atıklarının her şeyden önce katma değeri yüksek ürünlerde değerlendirilmesini amaçladıklarını belirten Subaşı, Türkiye’de 500 bin ton pirinç hasadı yapıldığını ve yaklaşık 100 bin ton pirinç kabuğu atığının ortaya çıktığına aktardı.

‘Temelde inşaat sektöründe kullanılacak’

Pirinç kabuğunun diğer tarımsal atıklara göre farklılıkları olduğuna işaret eden Subaşı, şunları kaydetti: “Pirinç kabuğu içinde bulundurmuş olduğu bileşiklerden dolayı alev almayan bir özelliğe sahip. Bu özelliğinde yola çıkarak pirinç kabuğunun, çimentolu lif levha üretiminde kullanılabilirliğini araştırdık. Proje kapsamında aslında birden fazla ürün elde ettik. Temelde A1 sınıf yanmaz ürün elde etmek ve beraberinde hafif, ısı izolasyon değeri bakımından da iyileştirilmiş bir ürün elde etmeyi amaçlamıştık. Proje sonunda elde ettiğimiz ürünlerden, ‘Pirinç Kabuğu Katkılı Yüksek Performanslı Lif Levha’ ile patent başvurusunu gerçekleştirdik. Bu başvurumuz Mart ayı başında İstanbul’da ikincisi gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda (ISIF’17) üçüncülük ödülü almaya hak kazandı. Patentle ilgili inceleme süreci de devam ediyor.”

Geliştirilen ürünün temelde inşaat sektörünün tüketimi için hazırlandığına değinen Subaşı, devamla şunları söyledi:

“Özellikle bölme duvar elemanlarında, tavan ve döşeme kaplamalarında, suya karşı dayanıklı bir ürün olması dolayısıyla bina dış cephe kaplama malzemesi olarak farklı yüzey görüntülerine ve dokularına sahip olacak şekilde de üretilebilir, farklı renklerde de üretmek mümkün. Piyasada bazı alternatif ürünler bulunmakta ancak bu ürünlerin içerisinde birtakım mineraller kullanılmakta. Bu mineraller özellikle kesme ve işleme süreçlerinde ortaya toz bulutu çıkarmakta ve bu da insanlarda akciğer yetmezliği gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır. Ürünümüzün içerisinde bu maddeler, bileşikler bulunmadığından dolayı sağlık açısından biraz daha çevreci bir ürün olarak nitelendirebiliriz.” AA