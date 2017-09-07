Yeni bir programlama dili geliştirdi

Yakın Doğu Üniversitesi robotik laboratuvarında geliştirilen NEUIslanders robotik futbol takımının yapay zekasını geliştiren, aynı zamanda güneş enerjili arabaların da telemetri kontrol programlamasını yapan Nurullah Akkaya, en küçük ve yavaş çalışan mikro işlemcide dahi hızlı çalışabilen programlama dili geliştirdi.



Geliştirdiği yazılım dili ile ilgili açıklama yapan Nurullah Akkaya, NEUIslanders robotlarında ve güneş enerjili arabalarda kullanılan mikroişlemcilerde hafıza boyutunun çok küçük olmasından ve yaptıkları işlerde hız çok önemli olduğu için böyle bir programlama dili geliştirdiğini söyledi.



Akkaya, geliştirdiği programlama dilinin en küçük mikroişlemcilerden, masa üstü bilgisayarlara hatta Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezinde bulunan süper bilgisayarda dahi çalışabildiğini söyledi. Robotik Futbol Takımı’nın Mikroişlemcisi yeni yazılımla geliştirilecek.



NEUIslanders robotlarının üzerinde bulunan mikroişlemciyi de yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Akkaya, yeni mikro işlemci üzerinde donanım yazılımını Ferret ile geliştireceğini söyledi. Kullanacakları Ferret programlama dilinin özellikleri ile ilgili bilgiler de paylaşan Nurullah Akkaya, “Gerçek zamanlı kontrol uygulamaları için uyarlanan bir programdır.



Değişmez veri yapılarına sahip yani fonksiyonel programlama stili ile hesaplamaları matematik fonksiyonları olarak değerlendirebiliyor. Makrolar yaratabilen, modüler bir yapıya sahip, kolay bir şekilde gömülü sistemlerde kullanım sağlayabiliyor” şeklinde konuştu. Dünyanın en önemli bilgisayar programlama web sitelerinden olan HackerNews web sayfasında Akkaya’nın geliştirdiği programlama dili ilk sıraya oturdu. İHA