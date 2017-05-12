Yeni parçacık hızlandırıcısı devrede

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), yeni bir parçacık hızlandırıcısını devreye soktuğunu duyurdu. CERN’den yapılan açıklamada, yerin altında 90 metre uzunluğunda yatay bir düzlem üzerine inşa edilen Linear Accelerator 4 (Linac 4) adlı parçacık hızlandırıcısının, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’na proton ışığı beslemesi sağlayacağı belirtildi. CERN Genel Müdürü Fabiola Gianotti, Linac 4’ün LHC deneylerinde yeni fizik unsurlarının keşfedilmesi ve Higgs parçacığının özelliklerinin daha detaylı incelenmesi, geliştirilmesi planlanan sistemlerin ilk ana unsuru olduğunu ifade etti.Linac 4, LHC’nin 2008 yılında devreye girmesinden bu yana CERN’in inşa ettiği en büyük parçacık hızlandırıcısı oldu.

CERN, Linac 4’ten önce 3 çizgisel parçacık hızlandırıcısı üretmişti. Linac 1, 1950’li yılların başında “Proton Sinkatron” adı verilen ana sistemine bağlı bir enjektör olarak inşa edilmişti. Linac 2 ise 1978 yılında onun yerini aldığında Linac 1 ışık iyonlarını hızlandırmak için kullanılmaya başlanmış, ardından 1994 yılında da Linac 3 iyon üretme görevini devralmıştı. AA