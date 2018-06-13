Yerli savaş uçağı projesi sallantıda

Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, "Türkiye fikri haklara sahip olmak istiyor, işin özü bu. Yabancıların kısıtlamalarına maruz kalmak istemiyoruz" dedi.

Buna göre, Ankara'nın TF-X projesinin fikri haklarını talep etmesi sonucu ortaklık tehlikeye girdi. Laura Pitel imzalı haberde, tarafların 5. nesil savaş uçağı projesinde yaşanan bir anlaşmazlığı çözmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

TF-X, İngiltere ve Türkiye arasında 2017'de imzalanan 125 milyon dolarlık savunma anlaşmasıyla gündeme gelmişti. Anlaşmaya göre, BAE System ile TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) TF-X Türk savaş uçağı geliştirmek için birlikte çalışacaktı.

İngiliz Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, iki ülke de çözüm arayışında. Rolls-Royce'tan bir ekip ise 24 Haziran seçimlerinden sonra Ankara'yı ziyaret edecek.

HABER MERKEZİ