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Yunan'ı Bora korkusu sardı

Yunanistan’ın endişe hissettiği en büyük Türk silahının Bora Füzesi olduğu ifade ediliyor. Yerli imkânlarla geliştirilen Bora Füzesi, resmi rakamlara göre 280 kilometre menzile sahip

28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:25
Yunan'ı Bora korkusu sardı

‘Milli Savunma Sanayii’nin gittikçe artan ivmesi, pek çok ülkeyi olduğu gibi, en çok da Türkiye’nin batı komşusu olan Yunanistan’ı rahatsız etmeye başladı.

Yunanistan’ın karşısında üçlü kuvvet komutanlığı bakımından ele alındığı zaman Türk Kara Kuvvetleri’nin Yunan Kara Kuvvetleri’ne karşı mukayese kabul etmez bir üstünlüğe sahip olduğu görülür. Yunanistan’ın 'sıklet merkezi'ni vurucu güç olarak kabul ettiği hava gücü üzerine inşa ettiği görülür.

Bunun yanında, Yunanistan’ın muhtemel bir Türkiye tehdidi karşısında kara gücü yerine daha fazla önem vermeye çalıştığı deniz gücüne yatırım yapma isteği, Türk Deniz Kuvvetleri’ni tehdit olarak algılamasının bir sonucudur. Denizaltılar karşılaştırıldığı zaman Türk Deniz Kuvvetleri’nin denizaltı sayısının Yunanistan’dan bir adet daha fazla olduğu görülür.

Nitekim suüstü platformlara bakıldığı zaman da Türk tarafının üstünlüğü görülür. Duruma, 'silahlanmaya karşı silahlanma' açısından bakacak olursak, bu rekabetin geçmişte de Türk tarafının askerî ve ekonomik üstünlüğüyle sonuçlandığı görülür.

Bora korkutuyor

Yunanistan’ın endişe hissettiği en büyük Türk silahının Bora Balistik Füzesi olduğunu söylemek, çok iddialı bir cümle olmaz.

Yerli imkânlarla geliştirilen Bora Füzesi, resmi rakamlara göre 280 km. menzile sahiptir. Füzenin menzilini 700 kilometreye taşımak mümkün.

Mevcut menziliyle Türkiye’nin Ege kıyılarından Atina’yı vurabilme kapasitesine sahip olan Bora Füzesi, Yunanistan’ın savunma endüstrisi harcamalarını arttırmak için devlet erkânının meclisi ve halkı ikna etme çabalarının sebebi oldu. Bu da tek bir personeli dahi hayatî riske atmadan, Atina’yı baskı altına alabilmek demek...

Yunanistan’ın buna mukabele edebilecek bir füzesi ise bulunmuyor.

Yunanistan savunma harcamalarının yükseltilmesini teklif etmeye sebep olan pek çok savunma endüstrisi gelişimi kalemlerinden biri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen ve inşası devam eden ADA Sınıfı korvet ve İstanbul Sınıfı fırkateynler...

Türk savaş jetlerinin taşıdığı 250+ kilometre menzilli hassas vuruş kabiliyeti olan SOM-J füzelerinin yerli olarak üretilmesi de Ege’deki muhtemel deniz-hava muharebesi bakımından önemli bir ürün olarak öne çıkıyor. Bunlara İHA-SİHA’ları da eklemek mümkün.

Sefa ÖZKAYA/AA

Son Güncelleme: 29.05.2018 04:48
Anahtar Kelimeler:
KorkuBoraYunanYunanistanTürkiyeFüze
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