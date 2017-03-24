Bir Mahalle Kahvesi

Eskiden toplanırdık dostlarımızla hem çay içerdik hem de bir konu üzerinde sohbet ederdik. Şimdilerde bu sohbeti çok arar olduk. Hayatımıza giren akıllı telefonlar bizi adeta hayattan kopardı. İki arkadaşla sosyalleşmek oturmak saatlerce sohbet etmek hemhal olmak ne mümkün. Üç beş insan bir araya geliyor yine ellerinde telefonlar güya bir araya gelmişler.

Türk halkı çay içmeyi Türk kahvesi içerek muhabbet etmeyi geçmişe ve geleceğe dair konuşmayı çok severdi. Nasıl olduysa bu sosyal medya ve akıllı telefonlar halkımızın aklını başından aldı. Bu çok acı, artık düşünen konuşan bir toplum gitti, yerine sosyal medyadan duyduğu seyrettiği ile amel eden toplum haline geldik.

Her tv kanalı ailece izlenebilecek kadar Türk aile yapısına uygun değil. Ancak yıllarca ayrım yapmadan seçici olmaksızın seyre durduğumuz bu kanallar ne aile yapısı koydu bizde, ne ahlak. Ne kadar ahlaksızlık varsa izlenildi ve artık bu hal de toplumumuzda normal sayılmaya başladı. Milletimiz hiç kusura bakmasın nerede yamuk yumuk yayın yapan kanallar var hepsini izler sonra da onların empoze ettiği, öne çıkardığı insanların peşine takılırlar. Sen dininin ve milli kültürünün ahlakını yaşamazsan, ne olduğunu bilmezsen çıkar izlediğin kanala bir soytarı seni takar peşine onun yanlışı, ihaneti senin doğruların oluverir. Çünkü tv kanalları hep onları gösteriyor, onlar çok gösterildiği için onlar doğrudur fikrini bu kanallar senin bilinç altına yerleştirmiştir.

Allah (c.c.) haram diyor, senin peşine takıldığın onu helal yapıyor, seni eşin dostun uyardığı halde ya vardır onun bildiği o büyük adamdır diyen insanlar düşünmüyorlar ki Allah’tan daha mı büyük ki haramı helal yapıyor. Yüzlerce binlerce insanımız var bu halde. Bilinçsiz okumaz araştırmaz dinlemez at gözlüklüler maalesef var. Onlar için sosyal medya ve bazı tv kanalları var, onlarla yatar onlarla kalkar onlarla da sonunda haşrolurlar.

Türkiye’de ailece izlenecek kanallar var, mesela ben kurulduğu günden beri takip ettiğim Meltem medya kanallarını izlemekteyim. İnsanımızı milli ve manevi her konuda doyuran, yaptıkları programlar ile toplumuzu ayıktıran, tehlikelere karşı uyaran, milyonlarca insanımıza Kur’an okumayı öğreten, programlarda yaptıkları tespitlerde hiç yanılmayan, milletimizi aldatmayan kanallardır. Ben şahsen buna şahidim. Milletimizi bir bilek bir yürek yapmaya yönlendirirken bölücülüğün ve ayrımcılığında karşısında olan yayınlar yapmış ve hala yapmaktadırlar.

Örnek verirsek; Okan Egesel ve Eyüp Kabil’in hazırlayıp sunduğu sanatçı Fatih Gürkan Demir’in güzel sesiyle eşlik ettiği Mahalle Kahvesi programı 20 hafta önce başladı. Bu program bize mazimizi hatırlatarak geçmişteki unutulmaz anılarımızı anmamızı sağladı. Mahalle Kahvesi programı başlayınca sanki eski günlerde mahallemizdeki kahvehanede oturmuş dostlarımızla hemhal oluyor ve keyifli sohbet ediyoruz. Programı başladığı günden beri takip ediyorum, binlerce insan programı takip ediyor. Her hafta bir konu işleniyor izleyiciler programa fikirleri ile iştirak ediyor yani program gerçekten bir Mahalle Kahvesi’nde olduğu gibi; herkes iştirak ediyor ve konu ile ilgili değerli fikirlerini söylüyorlar.