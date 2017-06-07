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Bir ve beraber olma günüdür

Prof. Dr. Haydar Baş

Prof. Dr. Haydar Baş

editor@yenimesaj.com.tr

07 Haziran 2017, 00:00

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Geçtiğimiz yıllarda Ramazan aylarında İsrail'in Filistin üzerine yağdırdığı bombaları ekranlardan izlerdik, üzülürdük…
Bu yıl ise ABD Başkanı Trump'ın özellikle Suudi Arabistan ziyareti sonrasında başlayan İslam dünyasındaki yeni kamplaşmayı konuşuyoruz. Kısaca İslam âlemi, mübarek Ramazan ayını, ibadeti, feyzi ve muhabbeti yaşamayı unutarak; Batı'nın ve İsrail'in çizdiği rotada perişan halde yoluna devam ediyor.
Ne Cenab-ı Hak'kın, “Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa Suresi, 93) ayeti hatırlanıyor, ne de İslam Peygamberi'nin, “Kim Lailaheillallah Muhammedu’r-Rasûlullah derse, artık onların kanları ve malları haram olur, onları kanları Allah’ın emanı altındadır” (Kütüb-i Sitte Muhtasarı, 17/518) emri dikkate alınıyor.
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya, Bahreyn ve Maldiv Adaları Sünni diyebileceğimiz bir cephe oluşturmuş durumda.
Karşılarında ise özellikle teröre destek verdiği gerekçesi ile İran var. İran, Şii dünyanın başıdır. Yaşanan gelişmeler, İslam âleminin yumuşak karnı olan Şii-Sünni kamplaşması ile devletler arasında bir mezhep savaşı demektir…
Hatırlanacaktır, devletler arasında vuku bulacak mezhep savaşı ikazını birkaç yıldan beri yapıyorduk.
Bugün Batı basınında terör ve terörist, Müslüman ile eşanlamlı kullanılıyor.
Avrupa'da İslamofobi sebebiyle Müslümanlar yaşayamaz hale geldi.
Seyahat hürriyetine güvenlik gerekçeleri ile sınırlamalar getiriliyor.
Ama Müslüman âlemi halen “ABD'siz olmaz” tezi ile hareket ediyor.
Her fırsatta ifade ediyoruz; silahların savaşı esasen inançların savaşının bir yansımasıdır. 
Ve bizler, “Onların dinine uymadıkça, Yahudiler ve Hıristiyanlar senden memnun olmazlar” (Bakara, 120) mealindeki ayeti hayatımıza geçirmedikçe İslam dünyasının kanayan yarasının kapanmasına imkân yoktur.
Bu noktada "Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'tir" demeye mecburuz. Şii-Sünni demeden İslam dünyasının tevhidine gitmek, bir ve beraber olmak lazımdır.
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Selahattin Nakipoğlu 16 saat önce

Hocamın yazılarını özlemiştik. Birliğin tek adresi prof.dr. Haydar baş tır.

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Erman Yalçın 16 saat önce

Sayın Haydar Baş Bey, fikirlerinizi ilgiyle takip ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Söylediğiniz çizgi olması gerekendir. Dilerim ki en kısa sürede bu birlik sağlanır. Yüreğinize sağlık.

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Ahmeral 17 saat önce

Yıllardır bu bilinçle bizleri yetiştiren, bizlere ikazda bulunan Haydar Hocama Allah uzun ömürler versin. Sayesinde çokça hatadan beriyiz..

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Ehl-i Beyt Sever 15 saat önce

Çok teşekkürler. Harika bir yazı hepimizin ihtiyacı olan bakış açısını akl-ı selim ile ortaya koymuşsunuz...

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Abdullah 15 saat önce

Allah ömrümüze bereket versin. Allah sizleri yetiştirenlerden razi olsun. anne ve babanıza rahmet eylesin.

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cemal 12 saat önce

Birligin beraberligin bollugun bereketin adina Ehlibeyt, Milli Ekonomi Modeli, Prf Dr Haydar Bas denir. yahudi ve hiristiyanlarin masasinda seref haysiyet arayanlarin getirdigi getirecegi son nokta. Böyle tasa böyle tarak.

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Eyüp Gündoğdu 8 saat önce

Allah razı olsun prof dr haydar bas beyden insanlığa ve dünyaya ışık tutuyor

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cemal 7 saat önce

Degerli Hocam Birlik beraberlik Sizinle bir anlam deger kazanir. Papaz sofrasinda seref makam arayanlarla degil.

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