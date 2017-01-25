“Ortalığın toz duman olduğu, dilerden kavga, nefret ve savaşın döküldüğü bu kaos günlerinde serin bir ağaç gölgesi gibi karşımıza çıkan “Ehl-i Beyt” adresinin mimarını hepiniz biliyorsunuz: Prof. Dr. Haydar Baş.
Her şey dilde başlayıp dilde bitiyor.
Her şey kuşatıcı, birleştirici bir dilin mesajının dinlenmesinde bitiyor.
O dilin sahibi bugün Haydar Hoca.”
Okurumuz bu yazıdan sonra kısa, öz, hatta tek cümlelik ama kalın bir kitap hacminde bir yorum göndermiş, şöyle demiş:
“Sağolun, hep sizin gibi insanlar var olsun.”
Bizim gibi insanlar!
Bizim gibi insanların hep var olmasını, hep diri olmasını, hep yüksek sesle konuşmasını, hep ülkenin birlik ve dirliği için mücadele etmesini isteyen milyonlarca insan var ülkede, bunu biliyoruz.
Biz kimiz?
Biz, “Haydar Hoca’nın Tevhid Dili”ni, bir şanlı sancak olarak elinde taşıyan, sokak sokak, cadde, kasaba kasaba, köy köy, şehir şehir, dağ dağ gezdiren insanlarız.
Evet, biz Haydar Hoca’nın peşinde on yıllardan beri hangi siyasi iktidar olursa olsun vatanın ve milletin bütünlüğü için, Vatikan’ın izinden gidenlerin ülkenin ve dinin başına nasıl bela olduklarını anlatmak için, Batı’nın ve ABD’nin Türkiye’ye nasıl kumpaslar kurduğunu vatandaşa göstermek için, Şark Projesi’nin nasıl hala yürürlükte olduğunu ispatlamak için, ekonominin milli temellere oturması için, Atatürk’e sövenlerin en büyük zevki Yunan’a yaşattıklarını anlatmak için, milli bütünlüğümüzün dini bütünlükten geçtiğini haykırmak için yollardayız.
Peki, ey millet siz neredesiniz?
Haydar Hoca ve ekibi burada, hep buradaydı, hiçbir yer gitmedi.
Siz neredesiniz?
Tamam, “hep bizim gibi insanlar var olsun” diyorsunuz da neden “bizim gibi olamayanlarla” birliktesiniz?
Neden, bizim dilimizi konuşmayan, bizim mesajlarımızı vermeyen, bizim Tevhid Dili’mizden bîhaber olanlarla birliktesiniz?
Neden dünyanın her yanından bilim adamları, siyasetçiler, işadamları akın akın O’nun fikirlerinden istifade etmek için koşarak gelirken siz derin bir uykudasınız?
Neden sadece “temenni” aşamasındasınız ve “bizim gibi insanları” milletçe kucaklayacak bir atağa geçmiyorsunuz?
Bu ülkenin birliğe, beraberliğe, TEZ’e, kadroya ihtiyacı var.
Ve bunların hepsi Haydar Hoca’da var.
O halde durmanın, düşünmenin vakti geçmedi mi?
sizlere çok teşekkür ederiz,