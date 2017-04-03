BOP’un adamları ve adımları

Libya’da neler oldu, Kerkük’te neler oluyor?
Irak’ta neler oldu Suriye’de neler oluyor?
Bölgemizde neler oldu ve ülkemizde neler oluyor?
Bütün bir İslam coğrafyasında pervasızca ve hoyratça dolaşan, ektikleri fitne-fesat tohumları ile coğrafyanın yetişmiş elemanlarını, genç beyinlerini, ülkelerin geleceklerini tırpanlayan adamlar hiç şüphesiz BOP’un adamlarıdır ve bastıkları her metre kareyi kan gölüne çeviren de onların adımlarıdır.
BOP’un adamları kanlı çizmeleri ile İslam coğrafyasında hayâsızca, arsızca ve alçakça dolaşıp durmaktadırlar.
İslam’ın on beş asırlık tarihi içerisinde çok yaman düşmanlar ve düşmanlıklar müşahede edilmiş ama herhalde bu gün bütün İslam âleminin başının belası olan BOP gibisi hiç olmamış.
Ülkelerin içerden çökertilmesi, kardeş kavgalarının körüklenmesi ve kaynaklara çöreklenmesi esasına dayanan bu lanetli proje ne yazık ki hiç bir engele takılmadan, hatta bizzat içerden destek alarak tıkır tıkır yürümektedir.
Müslüman toplumlar arasında cehalet, ihmalkârlık, tembellik ve beceriksizlik gibi asla Müslümana yakışmayacak hasletler arttıkça o adamların işleri kolaylaşıyor ve adımları yaygınlaşıyor.
Bilen, bilgiye hakim olan, bilgiyi yöneten elbette ki dünyadan bihaber olan toplumları istediği zaman ve zeminde kolaylıkla yatırıp kaldıracak ve kedinin fare ile oynaması gibi oynayacaktır.
Kaç asırdan beri Müslümanlar; “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” sorusunu hayat kitaplarında sadece okuyup geçiyorlar ve kendilerini belki de sorunun muhatabı dahi kabul etmiyorlar.
Nice uzun zamandan beri; “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır” uyarısını metin olarak okuyup geçiyorlar ve bir türlü mesajı alıp gereğini ortaya koyamıyorlar.
Bilgiye sahip olan ve bilgiye hükmeden haliyle maddeye de hükmediyor, üretimi de kontrol ediyor ve bilgiden, üretimden uzak toplumları pazar olarak rahatlıkla kullanıyor, “senin pazarın olamam” diyenlerin de işte böyle BOP projeleri ile icabına bakıyor.
Astronomiye dikkat çeken yüzlerce Kur’an ayetini, jeolojiye, zoolojiye, tarıma, hayvancılığa, demire, bakıra, teknolojinin kullandığı bütün elementlere dikkat çeken ayetleri Müslümanlar sadece Ramazan’dan Ramazan’a mukabele okumada ve hatim indirmede kullanıyor, okuyup geçiyor.
Bilime yatırım yapanların ulaştıkları yeni buluşlarla milletleri yatırıp-kaldırmaları elbette hiç de zor olmuyor.
BOP’un adamlarının kanlı çizmeleri ile İslam coğrafyasında rahat rahat dolaşmalarının sebepleri üzerinde düşünme zamanı gelmedi mi?