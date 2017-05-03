Böyle saçmalık olur mu?

Orta Anadolu yöremizin güzel bir türküsünün sözlerini hatırlatarak başlamak istiyorum bugünkü yazıma. “Bastımda kırıldı iğdenin dalı” diye başlayan türkümüz, iğde ağacından bile türkü üreten Anadolu insanının üstün zekâsını ortaya koymanın ötesinde “ben ölüyom mezarıma taş getir” mısralarında sanki bir aşığın karşılıksız aşkını değil “Anadolu’da yok olma, ölme noktasına gelen iğdenin de” acı hikâyesini anlatmaktadır.
Evet ve maalesef, Türk insanı yüzlerce ürünü olduğu gibi, iğdeyi de dışarıdan ithal ederek karşılamakta, evine ithal iğde
getirmektedir.
Türkiye gibi dağı taşı iğde olan/olması gereken Türkiye, İĞDEYİ BİLE İTHAL EDER HALE GELMİŞTİR.
Bu durumu yeni öğrenen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise “Böyle saçmalık mı olur?” diye öfkelenmiş, iğdenin ithal edildiğine “canının çok sıkıldığını” belirtmiştir.
Maalesef böyle saçmalıklar oluyor ve maalesef Türkiye’nin her geçen gün daha da vahim bir şekilde ithalata bağımlı hale gelen tarım politikasında dışarıdan ithal ettiğimiz yüzlerce ürünün evimizde tenceremize girmesi bizim de fena halde canımızı sıkıyor.
Biz de bu duruma bu köşede yazdığımız yazılarla, Sayın bakanımız gibi “böyle saçmalık mı olur” diye tepki gösteriyoruz.
Ama böyle saçmalıklar oluyor ve biz bunları yazarken içimiz kan ağlıyor.
Otuz yıl önce, tarımda kendine yeten nadir ülkelerden olan Türkiye, dağı taşı mercimek, nohut, kuru fasulye, buğday dolu olan bu ülke, nohutu da, mercimeği de, kuru fasulyeyi de, buğdayı da ve dahi, arpayı da, pirinci de, ayçiçeğini de, mısırı da pamuğu da ve dahi hayvanlarımıza yedirdiğimiz samanı da ve dahi onlarca ürünü de ithal ediyor.
Ve içimiz, tıpkı sizin gibi çok acıyor Sayın Bakan çok.
İçimizi acıtan, canımızı sıkan öyle çok şey var ki;
Mahsuni Şerif’in “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” diye destanlaştırdığı kuru soğanı, “Antalya’nın mor üzümü, severler boyu uzunu” diye türküleştirdiğimiz üzümü bile ithal ediyoruz.
Kalbimize hançer gibi saplanıyor ama söylemeliyiz Sayın Bakanım; sarımsağı, yeşil soğanı, sivri biberi, inanamayacaksınız ama salatalığı, dolmalık biberi, patlıcanı bile ithal ediyoruz.
Hep birlikte içimiz “canımız sıkılıyor” ama ilave edelim, Türkiye, LAHANA bile ithal ediyor, lahana!
Rusya’ya domates satamıyoruz, diye dövünüyoruz ama Rusya’dan bile domates
alıyoruz!
Ve Anadolu’nun en eski, en bereketli ürünlerinden ıspanağı bile ithal ediyoruz.
Sayın Veysel Eroğlu’nun “canının sıkılması” hayra alamettir zira biz ne zamandır bu feci tablo karşısında içi acıyan, böyle saçmalık mı olur” diye feryat edecek bir ses arıyorduk.
İnşallah, bu feryada Tarım Bakanı da katılır ve “bazı tarım ürünlerinde fiyatlar yüksek diye hemen ithalat yoluna giden” kötü reçeteyi devre dışı bırakarak, bu topraklara ve bu toprakların köylüsüne gereken değeri vererek sorun çare bulma yolunu arar.
Zira bu toprakların efendileri olan köylülerimizin toplam nüfus içindeki yeri yüzde altmışlardan, ellilerden, kırklardan, otuzlardan, ne acıdır ki yüzde altılara kadar geriledi.
Veysel Eroğlu, “36. eylem planından konuyu gündeme getireceklerini ve iğde sorununa çözüm bulmak için, ormanlara iğde ağacı dikerek köylülere gelir elde etmesini sağlayacaklarını” söylüyor ama ortada ciddi bir sorun var:
Artık ne o köyle ne o köylüler kaldı.
Köyler de, orman köyleri de katar katar boşaldı. İğde ağacı dikerek gelir sağlayacağımızı düşündüğümüz köylüler, AB’nin baskıcı politikalarıyla, Büyükşehir yasalarıyla çoktan kentlere yığıldı, varoşlarda fakirlikle boğuşuyor, işportacılık yapıyor.
Demem o ki, mesele iğde meselesi değil, Veysel Eroğlu’nun “iğdeden de olsa” fark ederek “içini ve içimizi acıtan” tarım politikalarıdır.
Felaket boyutta boşalan köyler, azalan ekim alanları, desteksiz bırakılan Türk köylüsü, acımasız bir ithalat politikası topyekûn olarak masaya yatırılması ve acilen bir MİLLİ TARIM ŞURASI düzenlenmesi için eylem plan yapılmalıdır.
Bunun için de Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli’nde anlattığı tarım konusundaki tavsiyeler sorunu çözecek çok önemli parametreler olacaktır.
İçi acıyanlara, canı sıkılanlara, “böyle saçmalık olur mu” diye haykıranlara “tatlı reçetemiz” budur.
teşekkürler