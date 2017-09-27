BTP’nin dolu dolu 16 yılı

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) 16’ıncı yılı milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı ve uğurlu olsun. BTP, 25 Eylül 2001 yılında kurulan ve 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana bütün genel ve yerel seçimlere tüm illerde giren, adaylarını gösteren, gerek milletvekili gerekse belediye başkan adayları çoğunlukla yüksek öğretim görmüş olan, model sahibi mükemmel bir lidere ve de özverili kadroya, teşkilatlara sahip bir partidir.
BTP hiçbir iradenin taşeronluğuna soyunmamış, kuvayı milliye mantığıyla, özveriyle hareket eden, yüzde 100 milli olan ve de icazeti milletten bekleyen tek siyasi harekettir.
Hem hakkı savunacaksın, hem milletin hakkını millete vermek için mücadele vereceksin, hem her noktada haklı olacaksın; hem de uğruna mücadele ettiğin, hakkını vermek istediğin milletin seni görmezden gelecek, duymazdan gelecek; bütün bu sırt dönmelere rağmen, millet için mücadelene, Allah’a hesap verme şuuruyla devam edeceksin, işte bu sadece BTP’ye ve Liderine ait olan bir duruştur.
Bırakın Türkiye’yi, dünyada genel başkanı bir ekonomik model sahibi olan başka bir siyasi parti de yoktur. BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın 2005 yılında ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli hakkında 9 adet uluslar arası kongre yapılmış, 500’ü aşkın bilim adamı bu kongrelerde tebliğ sunmuş, 2008 küresel krizinde de 120’yi aşkın ülke modelin tüketimi teşvik projelerini uygulayarak krizden kurtulmaya çalışmıştır.
Başta Rusya olmak üzere BRICS devletlerini dünyanın zirvesine oturtan, Rusya’yı yeniden süper güç haline getiren, BRICS ülkeleri kapsamında dünyanın yarı nüfusunun, 4 milyar insanın karnının doymasına, sırtının giydirilmesine vesile olan başka bir model yoktur.
Dünyanın yeniden şekillenmesine, güç dengesinin batıdan doğuya kaymasına sebep olan; Batılı liderlerin “vatansever model” olarak tanımladığı, Milli Paralarla Ticaret formülüyle küresel dolar sömürüsünü ortadan kaldıran, Kapitalizmi tarihe gömen… Eşsiz ve tek modeldir.
Prof. Dr. Baş, Rusya’nın Duma’sında modeli 4,5 saat konuşulan tek liderdir. Bu toplantıda Sayın Baş’ın konuşması ayakta alkışlanmış ve Rus siyasetçiler Sayın Baş’a ve modeline olan hayranlıklarını, “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek ifade etmişlerdir.
BTP’nin Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, çözümleriyle dünyayı aydınlatan böyle eşsiz bir modelin sahibidir. Sadece ekonomi sahasında değil, hangi konuda bir öngörüde bulunduysa, bir tespit ortaya koyduysa, o mutlaka onun dediği gibi olmuştur, hep haklı çıkmıştır.
* “Ülkemizde talep enflasyonu değil, maliyet enflasyonu var” demiştir, haklı çıkmıştır.
* 1991 yılında Körfez Harekatı başladığında, “Irak üçe bölünecek, kuzeyinde Kürdistan kuracaklar ve asıl hedef Türkiye’dir” demiştir; haklı çıkmıştır.
* “Kılıf Kürdistan, asıl hedef Büyük İsrail” demiştir; Barzani’nin referandum mitinglerinde dalgalanan İsrail bayrakları net olarak göstermektedir ki, haklı çıkmıştır.
* “Barzani hareketi bir Kürt hareketi değil, Büyük İsrail hareketidir” demiştir, haklı çıkmıştır.
* “ABD’nin Ortadoğu coğrafyasında vatan hesabı var” demiştir, Suriye’de, Irak’ta kurulan ABD üsleri ve dalgalanan ABD bayrakları, binlerce tır ağır silah stoku bunu ispatlamıştır.
* “AB Hıristiyan birliğidir, Türkiye’yi asla almazlar” demiştir, 54 yıldır AB kapısında bekletilmemiz ve hiçbir adım atamamamız Sayın Baş’ı haklı çıkarmıştır.
* 2000’li yılların başında “AB 15 yıl içinde dağılacaktır” demiştir, gerekçelerini de tek tek saymıştır; gerekçeleriyle birlikte haklı çıkmıştır.
* 2005 yılında MEM’i dünyaya tanıttığında, “Kapitalizm tarihe gömülecektir” demiştir; haklı çıkmıştır, 2008 yılında çöktüğünü kapitalist bilim adamları da itiraf etmiştir.
* “Dış politikada, ülkemiz üzerinde hesabı olmayanlarla ilişki kurmamız lazım” demiştir; haklı çıkmıştır.
* “Kürtler azınlık değildir, Türkiye’de Kürt sorunu yok, terör sorunu var” demiştir; haklı çıkmıştır.
* “Kürtler Türk’tür, Ural-Altay kökenlidir, Türk-Kürt kardeştir, aynı dedenin torunlarıdır” demiştir, belgeler göstermiştir ki haklı çıkmıştır.
* 7 Haziran seçimlerinde “Türkiye karanlık bir döneme girmiştir”, daha sonrasında da “Türkiye zifiri karanlık bir döneme girmiştir” demiştir; haklı çıkmıştır.
* Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dindar, hafız ve Ehl-i Beyt soyundan olduğunu ortaya koymuştur ve yine haklı çıkmıştır.
Ve daha yüzlerce konuda öngörülerde bulunmuş ve hep haklı çıkmıştır.
Milletimiz BTP ile buluştuğu gün, gerçek lideri Prof. Dr. Baş’a sahip çıktığı gün Türkiye’de güneş yeniden doğacaktır.
Prof. Dr. Haydar Baş’ın 26 Eylül 2010 tarihinde yaptığı açıklamayla bitirelim:
“Kendi projesi, yerli bir çözümü ve milli bir çaresi olmayan partiler, silahsız asker gibidirler. Bunlar, ne AB’nin, ne ABD’nin, ne de bir başka küresel gücün baskı ve taarruzlarına karşı durabilirler. Bu baskı ve taarruzları karşı durabilecek tek parti BTP’dir. Bütün bu taarruzları karşısında devletle milletin bir ve beraber olması şarttır. Hem bu birliği sağlayacak, hem de ortaya koyduğu plan ve projelerle Türkiye’yi içinde bulunduğu kötü durumdan çıkaracak tek oluş, Bağımsız Türkiye Partisi’dir.”
“Bizi ne kadar bölerlerse o kadar zayıflarız. O kadar biteriz, yok oluruz. Ne kadar bir arada olursak o kadar güçleniriz”
“Terörden kazanan kim bu ülkede? Dağa çıkan çocuğun anası, babası mı kazanıyor? Yok. Kardeşi mi kazanıyor? Komşusu mu kazanıyor? Millet mi kazanıyor? Devlet mi kazanıyor? Devlet ve milletimizin bölünmesi hesabını yapanlar, bölgemiz üzerinde iştah kabartanlar kazanıyor.”
“Şimdi birlik istiyorsak BTP. Dirlik istiyorsak, kardeşlik istiyorsak BTP. Kalkınmak, huzur ve refah istiyorsak adres BTP’dir. Bunu böyle bilelim. İş, aş diyorsak yine BTP. Neden? Planı programı projesi olan tek parti BTP de ondan. Siyasi tarihte hiç kimse ben bunu bu şekilde yapacağım diye millete izahatta bulundu mu? Bulunmadı. Bulunamaz. Niye? Çünkü böyle bir izahatları yok, çalışmaları yok. Ama bizim var. Mesela eğitim alanında araştırma yapan bir ekibimiz var. Enerji alanında çalışan bir ekibimiz var. Tarımda çalışan bir ekibimiz var. Ormancılık konusunda çalışan bir ekibimiz var. Hayvancılıkta çalışan ekibimiz var. Bütün bunlar, hazırlıklar elimizedir biz bunlara bakarak konuşuyoruz.”