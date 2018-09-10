Bu ülke, bu felaketi kaldıramaz.

Erdoğan, Ruhani ve Putin’in katıldığı Tahran zirvesinden ne çıktı derseniz, Türkiye açısından tam bir fiyasko. Türk dışişleri yetkilileri İdlib’den dalga dalga gelecek olan muhalif grupların sayısını bile artık yüksek sesle telaffuz etmeye başladılar, 2 milyon mu, 3 milyon mu, 4 milyon mu?
Bu yeni göç dalgası, zaten ekonomik krizle boğuşan Türkiye için tam bir felaket anlamına gelir.
Tahran zirvesinden önce Suriye ve Rusya, gayet planlı bir şekilde ve elbette Türkiye’ye mesaj vermek için İdlib’e saldırı başlattı. İdlib’deki muhalif grupların bulunduğu bölgeleri bombalamaya başladılar. Tesadüfe bakın, İdlib’le ilgili Tahran’da zirve toplanacak, tam da bu günlerde İdlib bombalanmaya başlanıyor!
Rusya’nın mesajı açık: “İdlib, teröristlerin elinde Suriye’nin geleceği ve güvenliği için bu bölge mutlaka terörden arındırılacak!”
Çünkü İdlib, Suriye’nin orta yerinde bulunan ve kangren haline dönüşmüş bir bölge durumunda. Bir tarafta Rusya’nın en önemli üslerinin bulunduğu Hmeymim için ciddi bir tehdit, diğer yandan terörden arındırılan Halep için ve tabi Şam yönetimi için.
Birkaç yıl önce ülkenin yüzde 6’sına hakim olan, bugün ise Rus desteğiyle ülkede yüzde 95’lik hakimiyet sağlayan rejim güçlerinin ülkenin orta yerinde bu stratejik bölgeyi kendi haline bırakması mümkün değil. Zaten herkes biliyor ki, Suriye topraklarında Rusya ne derse o oluyor. Suriye’nin, Rusya onayı ve desteği olmadan İdlib’i kuşatması ve bombalaması mümkün değil.
Ve tabi bu bombalar, dolaylı olarak bölgede kontrol noktaları oluşturan, asker barındıran Türkiye’nin başına yağıyor.
Ya da Türk dış politikasının!
Herkes biliyor ki, Halep’te, Bayırbucak’ta ağır mağlubiyete uğrayan, Doğu Guta’dan perişan halde sürülen silahlı grupların son durağı İdlib’di.
Rusya ve İran, Astana mutabakatı ile bu silahlı grupların İdlib’e sığınmasına, barınmasına belli bir süre için göz yummuştu. Biz ne kadar ılımlı muhalefetti, sivildi, şuydu buydu diyelim, Rusya’ya göre “İdlib, teröristlerin kontrolünde ve mutlaka temizlenmeli.”
Zaten Putin, Tahran’da açıkça ilan ediyor:
“Terörist tehdit İdlib’de devam ediyor.”
Ve Ruhani destekliyor:
“İdlib’de teröristlerle mücadele devam etmeli ama sivillere zarar verilmemeli!”
Yani Türkiye’nin İdlib politikaları ve tezi, Tahran’da masaya oturduğu müttefikleri tarafından kesinlikle desteklenmiyor.
Ve her an sahada kan gövdeyi götürebilir.
Halep’te, Doğu Guta’da ne olduysa o olabilir.
Türkiye bugüne kadar ılımlı muhalefet diyerek desteklediği grupların Türkiye topraklarına büyük göç dalgalarıyla akın edeceği bu savaşı mutlaka önlemeli.
Bu ülke, bu felaketi kaldıramaz.
Yapacak tek bir şey var o da silahlı güçlerin Suriye topraklarında kalmasını, silahlarını rejime teslim ederek kapsamlı bir aftan yararlanmalarını sağlayacak bir anlaşmaya zemin hazırlamak olmalı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha şimdiden “2 milyon Suriyeli, Türkiye sınırına gelebilir” diyerek ufuktaki mağlubiyeti ve felaketi haber veriyor.
2 milyon mu, 4 milyon mu o belirsiz.
Bu ülke bu felaketi kaldıramaz.
Artık gerçeklerin görülmesi ve Suriye ile masaya oturulması zamanı çoktan geldi hatta geçiyor.
Unutmayın yakında El Bab’daki, Carablus’taki, Afrin’deki Türk varlığı tartışılmaya başlanacak.
Bu ülke bu felaketi kaldıramaz
Erdoğan, Ruhani ve Putin’in katıldığı Tahran zirvesinden ne çıktı derseniz, Türkiye açısından tam bir fiyasko. Türk dışişleri yetkilileri İdlib’den dalga dalga gelecek olan muhalif grupların sayısını bile artık yüksek sesle telaffuz etmeye başladılar, 2 milyon mu, 3 milyon mu, 4 milyon mu?
Silahlı muhalifler türkiye ye gelirse hepsi savaş makinası türkiye esad la biran önce onlar göç etmeden anlaşmalı göçten sonra anlaşırsa bunlar hepimizi bomba manyağına çevirirler çok yalnış politikalar uygulanıyor vah ülkem vah
biz yanlışı ta baştan mezhepçilikle ele aldıgımız için bu noktaya geldik