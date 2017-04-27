Çakma büyüme çökmeye götürmesin

Ekonomide garip şeyler oluyor. 'Saha'nın ekonomisi ile 'masa'nın ekonomik verileri bir birini tutmuyor. Sahada gördüğümüz gerçekler, masa başında hazırlanan ekonomik verilerle uyuşmuyor. Nisanın ilk haftasında TÜİK’in açıkladığı Şubat ayı üretim verilerinin beklenenin çok çok altında olduğu haberinin yayınlanmasının hemen ardından ilginç bir olaya tanık olduk. Borsada müthiş bir patlama olmuştu. 10 Nisan tarihli borsa verilerin göre toplam işlem hacmi 2.7 milyar dolar düzeyini bulmuş, borsa endeksi 90 bin 217 puanı görmüştü.
Yükselen borsa haberine mal bulmuş mağribi gibi saldıran bazı mahfiller, bu artışa sebep olan unsurun bankacılık sektörünün kâğıtlarına gelen yoğun talep olduğunu gizlemişlerdi. Bankacılık sektörü yani 'faiz' sektörü yüzde 4 değer kazanmıştı. Sanayi üretimi düşerken, 'faiz üretimi!' ciddi para kazandırıyordu!
Ve maalesef bu acı gerçek bile 'bayram yapılan bir gelişme' idi bazılarına göre.
İşsizlik rakamları artarken, fabrikalar kapanırken, sanayi üretimi düşerken 'faiz sektörünün' kazancında zirve yapması sevinilecek değil, üzülecek bir durumdu oysa.
Ekonomiyi bankalar değil sanayi ayağa kaldırır.
Üretimin ekonomiye kazandırdığına değil faizin borsada kazandırdığı kâğıtlara göre ekonomik analiz yaparsanız siz kaybedersiniz.
Türkiye’de üretimin kalbi olan Organize Sanayi Bölgelerinden (OSB) gelen haberler, borsanın kâğıtlarından gelen sevinç haberleriyle hiç uyuşmuyor.
1.6 milyon kişinin çalıştığı ve ekonomin beyni olan OSB’lerde tehlike çanları çalıyor.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılı itibariyle Türkiye genelindeki 298 Organize Sanayi Bölgesinin elektrik, doğalgaz ve su tüketimleri büyük düşüş gösterdi.
“Sanayinin kalbi ve Türkiye’deki OSB’lerin yüzde 28’nin (84 tane) bulunduğu Marmara Bölgesi’nde OSB’lerde 2015’in son ayında 915 milyon 373 bin kWh olan elektrik tüketim miktarı geçen yıl 767 milyon 30 bin kWh’a geriledi. Marmara Bölgesi’ndeki OSB’lerde 2015 Ağustos ayında 1 milyar 34 milyon kWh olan elektrik tüketimi 2016’nın aynı döneminde dramatik düşüş göstererek 807 milyon 571 bin kWh’a kadar geriledi. Marmara Bölgesi’ndeki 84 OSB’de doğalgaz tüketiminde de son bir yılda 165 bin 554 metreküplük düşüş yaşandı. Aynı düşüş su tüketiminde de oldu.
Türkiye’deki OSB’lerin en fazla bulunduğu ikinci bölge 50’şer taneye ev sahipliği yapan İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de durum Marmara Bölgesi’nden farklı değil. İç Anadolu’da da sanayi bölgelerinde kullanılan elektrik, doğalgaz ve su miktarları düşüş gösterdi. İç Anadolu’da 2015’in aralık ayında 257 milyon 417 bin kWh olan elektrik kullanım miktarı 2016’da 132 milyon 889 bin kWh’ye geriledi. Aynı bölgede 2015’te 47 milyon 691 metreküp olan doğalgaz tüketimi ise geçen yılın son ayında 33 milyon 421 metrekübe indi. İç Anadolu’da sanayide kullanılan su miktarı ise 1 milyon metreküpten 772 bin metrekübe indi.” (Cumhuriyet, 23 Nisan 2017)
Yukarıda net olarak ortaya konulduğu gibi elektrik ve doğalgaz tüketimleri dramatik bir şekilde düşen fabrikalar, ya işçi çıkartıp kapasite azaltma yoluna gidiyorlar ya da bir bir kapanıyorlar.
Bir fabrika elektrik tüketimini, doğalgaz tüketimini habire azaltıyorsa “ÜRETİMİ HABİRE AZALIYOR” demektir.
Üretimi habire azalan bir ülkede işsizlik artıyor, ihracat azalıyor demektir.
Üstelik bu rakamlar 2016 yılının rakamları. 15 Temmuz darbe sonrası yaşadığımız olaylar, terör saldırıları, batı ile yaşadığımız sorunların ekonomiye etkisinin sonuçları ‘bu tabloda henüz yok.’
Ekonominin gidişatına bakarken, bir takım spekülasyonlarla ve milletin kanını emen bankaların borsada şaha kalkan kârına değil, Organize Sanayi Bölgelerinde gelen çığlığa bakın.
Bu çığlık gerçeğin ta kendisi…