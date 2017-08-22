Cami duvarına pisleme hadsiz!

Allah, kimseyi ölçüsüz yapmasın. Ülkemizde İslam adına konuşan o kadar ölçüsüz, o kadar ayarsız ve suni var ki…
İslam’ı dillerinden düşürmezler ama ölçü aldıkları İslam’ın ana kaynakları dışında, her şey.
Peygamberimiz Veda Hutbesi’nde biz iki emanet bırakmış: Biri Kur’an, diğeri Ehl-i Beyt’i…
Kim bunu üçe dörde çıkarır?
Emevistler
Başka?
Osmanlıcılar.
Başka?
Sünniciler.
İlle ABD istiyor diye “Sünnici” olacaklar. Kendileri dışındaki Müslümanları “Şii” diye, “İslam dışı” ilan edecekler. Bunun içinde, “Osmanlı” diyecek, “Yavuz” diyecekler.
Osmanlı veya Yavuz, Müslüman’a sefer yaptı diye olay “İslami” mi oldu. İslam’ın kaynağı iki, bak bakalım bu iki kaynak içinde “Osmanlı” var mı?
Sünnilik Kur’anda var mı?
Kur’an’da Ehl-i Sünnet var mı?
Hayır.
“Ehl-i Sünnet” diye bir yol efendimizden üç asır sonra ortaya çıkmış. Kur’an’da olmayana “İslam” diyorsun, “Hak Yol” diyorsun ama Kur’an’da olan Ehl-i Beyt’e “batıl” diyorsun.
“Ehl-i Sünnet” diye kastınız İmam-I Azam Ebu Hanife ise yine yanlıştasınız. Ebu Hanife hazretleri, hepimizin mezhep imamı ve Ehl-i Beyt yolunda fedai can etmiş, bir büyük şehittir. İmam Şafi, “Ehl-i Beyt’i sevmek farzdır” diyor.
Ahzap Suresi 33, “Ehl-i Beyt” diyor.
Şura Suresi 23, “Ehl-i Beyt” diyor. Mübahale ve Ebrar ayetleri “Ehl-i Beyt” diyor.
Peki, sizler söyleyin hangi ayet “Ehl-i Sünnet” diyor?
Geçtik ayeti, bir hadis söyleyin!
Binlerce hadis “Ehl-i Beyt” diyor. Her gün namazda tahiyyat okuruz, içinde “Ehl-i Beyt var. İmam Şafi “Ehl-i Beyt’i sevmem rafizilikse, ben rafiziyim” demiştir.
Bize, “Niye Osmanlı’yı sevmiyorsunuz!” diye sosyal medya üzerinden saldırıyorlar. Ben, Atatürk’ü seviyorum. Osmanlı’nın varsa doğru tarafı gösterin, sevelim.
Osmanlı, peygamberin iki emaneti içinde yok. Varsa söyleyin. Allah’ın ayetinde yok, hadisinde yok. Buna rağmen, sen Osmanlı’ya “İslam” diyorsun. Padişahlara “İslam halifesi” diyorsun.
Ne böyle bir “İslam” var, ne de böyle bir İslam halifesi… Yezit’e “İslam halifesi” diyen Emevi anlayış nasıl İslam değilse, çocuk boğmaya “İslam” diyen, isimlerinin önüne “cennet-mekan” ekleyen bir anlayışta “İslam” veya “Müslümanlık” değil dedim.
Zırvalarını “çözüm” sanan bir ahlaksız, etrafına yirmi kazmayı toplamış, şahsıma hakaretlerde bulunuyor. Bunu da sosyal medya üzerinden yayınlıyor. Üstüme sıçrıyor. Sözleri ağızdan değil de sanki lağımdan çıkıyor.
Ben Fatih’e “dinsiz” demişim!
Nerede dediğimi göstermezsen, adi şerefsizsin!
Tarihi şahsiyetlere niye “dinsiz” diyelim. Beni siz mi sandınız, gafil! Yılarca Atatürk’e “dinsiz” diyen Gülen’e “hocaefendi!” diyen sizlersiniz. Siz, işi “Osmanlı eşittir İslam” demeye getiriyorsunuz, bizde padişahlar Allah tarafından seçilmiş değil, elbet yanlışları vardır diyerek, tarihi kaynakları ortaya döktük. Kaynaklara cevap vermek yerine, cami duvarına pisliyor hadsiz!
Allah tarafından “tertemiz” ilan edilen ve seçilmiş olan, peygamberler dışında sadece Ehl-i Beyt’tir:
“Ey Ehl-i Beyt! Yüce Allah sizden, her türlü günahı, haramı, fenalığı, çirkinliği, basitliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor” (Ahzap Süresi33/33)
Allah’ın “tertemiz” kıldıklarını takip etmeyenler, kendilerine göre “seçilmişlik” listeleri oluşturabilirler. Bunun, Allah katında hiçbir hükmü yok.
Eğer İslam sizleri bağlıyorsa, hadisler sizleri bağlıyorsa, taht için çocuk boğdurmak İslam’a göre vahşettir ve katilliktir. Allah, “katil” diyor, sen “Devlet-i ebed müddet” diyorsun.
Yezit’te öyle demişti.
“İslam’ı korumak için” İslam peygamberinin evlatlarını katletti. “Devlet için çocuk öldürmek caiz” madem, Menderes’i öldürenlerde bunu “devlet için” yaptıklarını söylüyorlar. Neden kızıyorsunuz, o vakit!
Öldüren sarıklı cübbeli olunca caizde, asker elbiseli olunca mı haram!
Ölçüsüz herifler!
Ahlaksız adam!
O, kendini biliyor.
Kripto FETÖ’cü seni!
Elazığ’dan tanırım seni!
Gülen’e ajan topladın yıllarca, şimdi burada karşıma çıkma!
Allah’ın dinine “paralel din” oluşturmak FETÖ’cülük oluyorsa, Allah’a paralel “seçilmişlik” listesi de “Osmanlıcılık” oluyor. Fatih’in oğlu Beyazıt “babam inançsız” diyor, ben demedim ki…
Çetin Altan, Fatih’in Avni mahlasıyla yazdığı o meşhur şiiri köşesine almış, “Fatih Hıristiyan” demişti, ben demiyorum ki. Dün Gülen için bazı gerçekleri söylediğimizde, bize aynı tepkiyi gösterenler, şimdi bize hiç fırsat vermiyorlar, Gülen’e düz gitmede.
İlk paralel dini, Emeviler icat etti. Osmanlı’nın çocuk boğmaya verdiği “fetva”, Emeviler’den alınma, Yezit içtihadıdır!
Bir gecede 19 kardeşi boğmaya, “İslam” diyenler, padişahları değil, kendinizi kurtarın!
Anlaşılan Yezitten düşen tohumlar dedelerine karşı olan görevlerini yapmışlar Yusuf bey kardeşim. Sen yanlış bir şey söylemiyorsun. Osmanlı denince din zanneden ahmakların sayısı tahmininden fazla. Durmak yok doğruları yazmaya devam. Kalmaz bu tekerlek bu ufak tümsekte .